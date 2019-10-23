Коломойский должен заплатить: суд Лондона принял важное решение по делу "ПриватБанка"

Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев "ПриватБанка", в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, выплатить банку 10,9 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщили в пресс-службе "ПриватБанка".

"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", – сказано в сообщении.

По решению суда, бывшие владельцы также должны оплатить расходы "Привата" за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. До 12 ноября ответчики должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов.

Апелляционный иск "ПриватБанка" в Лондоне создает возможность возврата выведенных из украинского банка их владельцами 14 миллиардов долларов.

Как сообщал "Апостроф", Апелляционный суд Лондона раньше постановил, что иск банка должен рассматриваться по существу в Англии из-за обстоятельств дела, которые были определены как "мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах".