Украина vs Коломойский: что происходит с "ПриватБанком"

Киевский суд приостановил производство по иску олигарха Игоря Коломойского о незаконности национализации "ПриватБанка". "Апостроф" напоминает, что происходило с банком после его перехода под контроль государства.

Хозяйственный суд Киева, рассматривающий иск бывших владельцев "ПриватБанка"– олигарха Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd - о незаконности национализации финучреждения в 2016 году, принял решение приостановить производство по делу. Решение стало достаточно неожиданным, учитывая, что на 17 октября в суде должны были состояться дебаты, являющиеся заключительной стадией процесса, после которой судья удаляется в совещательную комнату для вынесения вердикта.

В судебном заседании не обошлось без казусов – еще до начала запланированных дебатов неизвестный сообщил о минировании здания Хозсуда. Впрочем, следственно-оперативная группа полиции взрывчатки не обнаружила.

Но старания злоумышленников – кем бы они ни были – оказались напрасными, так как решение об остановке производства судья Людмила Шкурдова приняла еще накануне.

Что же стало причиной такого решения? Как сообщается на сайте Хозяйственного суда, производство остановлено до вступления в законную силу решения в деле №826/7432/17. Речь идет о вердикте Окружного административного суда столицы от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ) и Кабинету министров о признании незаконной национализации "ПриватБанка". Нацбанк, Кабинет министров, а также сам "ПриватБанк" обжаловали это решение в Шестом апелляционном админсуде. При этом производство в апелляционной инстанции пока не открыто, а потому апрельское решение суда первой инстанции не вступило в силу.

Позиционная "война"

Созданный в 1992 году Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским "ПриватБанк" к моменту его национализации в декабре 2016 года был крупнейшим в Украине финучреждением. Причиной перехода банка в госсобственность стали его финансовые проблемы, из-за которых он был признан неплатежеспособным. Для спасения банка в него было влито более 155 миллиардов гривен.

Несмотря на то, что в 2016 году акционеры "ПриватБанка" сами обратились к правительству с просьбой о его национализации, впоследствии Игорь Коломойский заявлял, что банк у него "отобрали". В ситуации вокруг финучреждения он винил руководство НБУ и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Коломойский и Ко в своих действиях по возвращению контроля над "ПриватБанком" активизировались весной 2019 года, когда стало очевидно, что новым президентом Украины будет Владимир Зеленский – последнего считают ставленником олигарха (второй тур выборов состоялся 21 апреля, по результатам которого Зеленский получил более 73% голосов избирателей).

Коломойский и Ко активизировались весной 2019 года Фото: unian

Первой серьезной победой Коломойского в борьбе за "ПриватБанк" стал уже упомянутый вердикт Окружного админсуда Киева от 18 апреля, за которым с удивительной скоростью последовали другие решения в пользу олигарха.

Вместе с тем, Игорь Коломойский уже дал понять, что снова становиться владельцем "ПриватБанка" он не собирается - по словам бизнесмена, его вполне устроит компенсация, которую он оценил в 2 миллиарда долларов.

До встречи в Лондоне

Судебные тяжбы по "ПриватБанку" ведутся не только в Украине, но и за рубежом. Так, в декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в Высокий суд Лондона иск о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору лиц, к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и шести компаниям, которые предположительно находятся в их собственности или под их контролем. Ответчики, в свою очередь, заявили, что иск должен рассматриваться не в Великобритании, а в Украине или Швейцарии (на то время постоянное место жительства Игоря Коломойского). Суд посчитал, что ему не подсудно это дело, однако признал, что требования "ПриватБанка" к бывшим акционерам вполне обоснованы, в связи с чем в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов ответчиков на более чем 2,5 миллиарда долларов.

"ПриватБанк" обжаловал решение Высокого суда Лондона, и 15 октября 2019 года апелляционная инстанция согласилась с аргументами банка, признав, что иск может (и будет) рассматриваться в Великобритании. Таким образом, арест активов ответчиков сохраняется, а дело будет возвращено в Высокий суд Лондона для рассмотрения по существу.

Это решение британского апелляционного суда уже успели назвать маленькой "победой" украинского государства (в лице государственного "ПриватБанка") над олигархом Игорем Коломойским.

Также скромной победой можно считать и приостановку производства по иску Коломойского Хозяйственным судом Киева, поскольку 17 октября ожидалось, что он вынесет решение по делу о законности национализации "ПриватБанка" - сложно даже предположить, каким мог быть этот вердикт.

Известно, что против возвращения "ПриватБанка" прежним владельцам выступает Международный валютный фонд (МВФ). И есть информация, что переговоры по новой программе фонда для Украины были заморожены, в большой степени, из-за ситуации вокруг банка.

Кстати, 16 октября в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне состоялась первая встреча украинской делегации с представителями фонда в рамках упомянутых переговоров. И пока остается только гадать, как повлияют на решение главного кредитора Украины о дальнейшем финансировании нашей страны известия из судов Киева и Лондона.