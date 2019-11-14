Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: свежее фото

В четверг, 14 ноября, в Киеве в обменных пунктах был зафиксирован следующий курс: 24,32 - 24,37 гривен за доллар и 26,8 - 26,88 за евро.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" со ссылкой на мониторинг столичных обменников.

Таким образом, за последние три недели доллар стал дешевле почти на 60 копеек, а евро – на 80 копеек. В понедельник, 21 октября, в столичных обменниках был зафиксирован следующий курс: 24,9 - 24,98 гривен за доллар и 27,6 - 27,8 за евро.

Как сообщал "Апостроф", Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют по состоянию на четверг, 14 ноября, - доллар стоит 24,31 грн, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.