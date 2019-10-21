Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: свежее фото

В понедельник, 21 октября, в Киеве в обменных пунктах был зафиксирован следующий курс: 24,9-24,98 гривен за доллар и 27,6-27,8 за евро.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" со ссылкой на мониторинг столичных обменников.

Таким образом, за выходные курс доллара практически не изменился – в пятницу, 18 октября, он был на уровне 24,85-24,97 гривен за доллар. В то же время евро подорожал – ранее он был по 27,45-27,7 гривен. То есть, рост курса евро составил 10-15 копеек за три дня.

Как сообщал "Апостроф", до этого эксперты заявили, что курс доллара в Украине продолжит свое падение в ближайшее время. Так, экономисты независимых финансовых групп считают, что американская валюта в Украине к концу октября просядет примерно на 50 копеек от нынешнего курса – до 24,3-24,5 гривен.