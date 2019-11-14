Доллар дешевеет: Нацбанк обновил курс валют на 14 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют по состоянию на четверг, 14 ноября, - доллар стоит 24,31 грн, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Евро также потеряло в цене по отношению к гривне, но существеннее - 18 копеек и стоит 26,76 грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, от чего будет зависеть курс доллара в Украине в 2020 году. В частности, эксперт указал, в чем влияние транзита газа на валютный рынок.

Помимо этого, ранее финансовые аналитики предупредили о возможной девальвации гривны в ноябре до отметки 26,5 за доллар и объяснили причины.