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В Германии приняли важное решение по "Северному потоку-2": появилась реакция Украины

четверг, 14 ноября 2019, 06:55
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Фото: ria.ru

В Германии со второй попытки поддержали энергетическое законодательство, которое касается строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

За решение, которое имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовал блок Ангелы Меркель, социал-демократы и свободные демократы.

По данным ряда немецких СМИ, документ содержит поправки, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2". Это позволит убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.

В то же время представители украинского правительства утверждают, что с обновленного газового законодательства, принятого Бундестагом, убрали проблемные нормы, которые давали Германии возможность вывести из-под его действия "Северный поток-2".

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук поприветствовал решение Бундестага на своей странице в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты пояснили решение правительства Дании "дать добро" на строительство российского газопровода "Северный поток-2".

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