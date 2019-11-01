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Почему Дания дала добро России на "Северный поток-2": озвучен простой ответ

пятница, 01 ноября 2019, 17:40
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Стало известна главная причина, по которой Дания разрешила России проложить в своей исключительной экономической зоне Балтийского моря трубы, строящегося в обход Украины газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Рано или поздно, Дания предоставила бы это разрешение", - соглашается президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

В разговоре с изданием он напомнил, что Дания заблокировала прохождение "Северного потока-2" через свои территориальные воды, однако российская сторона подала повторную заявку, но уже на исключительную экономическую зону.

"Датчане затянули насколько было можно, но, в конце концов, были вынуждены разрешить, так как, согласно конвенции ООН по морскому праву, здесь учитывается только экологический критерий", - пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, несколько ранее Дания дала разрешение на прокладку в своих водах газопровода Baltic Pipe, по которому газ будет поставляться в Польшу из Северного моря, поэтому отказывать России дальше было бы сложно.

Но, как отметил в комментарии "Апострофу" эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип, даже если бы Дания отказалась выдать разрешение, "Северный поток-2" пошел бы в обход датских вод, что было бы дороже и дольше, но он все равно был бы достроен.

С ним солидарен и директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Я не думаю, что кто-то сомневался, что Дания предоставит соответствующее разрешение - к этому все шло, и вопрос был только в том, когда это произойдет, - сказал он в комментарии "Апострофу". - Безусловно, России хотелось, чтобы это произошло раньше".

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2".

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