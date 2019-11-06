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Германию уличили в "подыгрывании" России с "Северным потоком-2": подробности

среда, 06 ноября 2019, 13:47
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В Германии коалиция в парламенте разработала законопроект, который даст дополнительную защиту российскому газопроводу в обход Украины "Северный поток-2".

Как сообщает "Апостроф", об этом пишет немецкое издание Bild.

Немецкий проект даст юридические гарантии запуска газопровода, несмотря на усиленные правила новой газовой директивы Евросоюза.

Согласно газовой директиве ЕС, газопроводы третьих стран должны получить независимого оператора, который будет заниматься поставками газа. Таким образом "Газпром" не сможет владеть газопроводом и поставлять газ одновременно. Однако директива не действует на газопроводы, которые были построены до 23 мая 2019 года.

В правительстве Германии в то же время директиву рассматривали без поправки по дате – именно на этом базируется законопроект двух ведущих немецких партий. Там предусмотрено, что директива не будет работать для газопроводов с "существующими инвестициями", и "Северный поток-2" может рассчитывать на исключение из-под действия права ЕС.

Немецкие журналисты указали, что такой проект может негативно быть воспринят в Еврокомиссии и Германию ожидают определенные меры от Брюсселя.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты пояснили решение правительства Дании "дать добро" на строительство российского газопровода "Северный поток-2".

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