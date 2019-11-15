ГТС Украины заберут у "Нафтогаза": Зеленский принял важное решение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки, тем самым убрав газотранспортною систему из-под управления "Нафтогаза".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети в Facebook заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - сказано в сообщении.

Таким образом, по словам Юлии Ковалив, Украина демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Как сообщал Апостроф, в компании "Нафтогаз Украины" предложенную президентом России Владимиром Путиным 20-25% скидку на газ назвали "нормальной ценой" с учетом потерь Украины от транзита.