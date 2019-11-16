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Кабмин принял решение об ограничениях на тарифы: что изменилось

суббота, 16 ноября 2019, 20:35
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В пятницу, 15 ноября, Кабинет министров принял решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года №560", которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

Отмененным постановлением №560 Кабмин Владимира Гройсмана установил предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета.

Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", – сказано в сообщении.

В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.

Как ранее сообщал "Апостроф", стоимость газа для нужд населения в ноябре поднялась более чем на 600 гривен за тысячу кубометров в сравнении с предыдущим месяцем.

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