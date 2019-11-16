МВФ сделала первое заявление в ходе визита в Украину

Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром финансов Оксаной Маркаровой.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Представители МВФ и украинской власти обсудили новую трехлетнюю программу расширенного финансирования. При этом, руководитель миссии Международного валютного фонда подчеркнул, что надеется на ускорение темпов реализации реформ в Украине.

В свою очередь, Гончарук отметил, что Украина продемонстрировала "быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, правительством и парламентом".

"В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", - отметил Гончарук.

Подробнее о миссии МВФ в Украине читайте в материале "Апострофа": Как Зеленскому получить 5 миллиардов от МВФ и при чем тут болтливый Коломойский.