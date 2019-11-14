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В Украину прибыла миссия МВФ: чего ждут ревизоры от украинской власти

четверг, 14 ноября 2019, 13:35
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Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибыла в Украину и уже приступила к работе.

Об этом сообщает УНИАН.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - сказал представитель Фонда.

Напомним, в представительстве анонсировали старт миссии во главе с Роном ван Роденом 14 ноября. По информации представительства, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.

По словам ван Родена, экономический рост в Украине сдерживают следующие факторы:

  • слабая бизнес-среда;
  • недостатки в законодательной системе;
  • сквозная коррупция;
  • доминирование неэффективных государственных предприятий или олигархов в крупных отраслях экономики.

Как сообщал "Апостроф", финансовые аналитики прогнозируют возможную девальвацию гривны в ноябре до отметки 26,5 за доллари объясняют ее причины.

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