В Украину прибыла миссия МВФ: чего ждут ревизоры от украинской власти

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибыла в Украину и уже приступила к работе.
Об этом сообщает УНИАН.
"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - сказал представитель Фонда.
Напомним, в представительстве анонсировали старт миссии во главе с Роном ван Роденом 14 ноября. По информации представительства, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.
По словам ван Родена, экономический рост в Украине сдерживают следующие факторы:
- слабая бизнес-среда;
- недостатки в законодательной системе;
- сквозная коррупция;
- доминирование неэффективных государственных предприятий или олигархов в крупных отраслях экономики.
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