В Украину прибыла миссия МВФ: чего ждут ревизоры от украинской власти

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибыла в Украину и уже приступила к работе.

Об этом сообщает УНИАН.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - сказал представитель Фонда.

Напомним, в представительстве анонсировали старт миссии во главе с Роном ван Роденом 14 ноября. По информации представительства, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.

По словам ван Родена, экономический рост в Украине сдерживают следующие факторы:

слабая бизнес-среда;

недостатки в законодательной системе;

сквозная коррупция;

доминирование неэффективных государственных предприятий или олигархов в крупных отраслях экономики.

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