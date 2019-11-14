Как Зеленскому получить 5 миллиардов от МВФ и при чем тут болтливый Коломойский

В четверг, 14 ноября, в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда для продолжения обсуждения новой кредитной программы, на которую замахнулся Киев. Визит сотрудников фонда, вполне возможно, не случайно совпал с баталиями в Раде вокруг проекта закона о рынке земли в Украине. Якобы это было одним из условий, поставленных МВФ Киеву. Однако вряд ли в МВФ будут рады услышать, что предложил провернуть приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому олигарх Игорь Коломойский. "Апостроф" рассказывает все подробности визита в МВФ, а также напоминает о наполеоновских планах Кабмина на кредит.

Приват преткновения

Новый Кабмин, который возглавил Алексей Гончарук, начал переговоры с МВФ в сентябре 2019 года. Однако с первого раза ничего не получилось. Представители фонда провели переговоры с Кабмином и главой Минфина, но уехали без каких либо обещаний.

По слухам, главные вопросы у МВФ возникли по поводу разговоров о влиянии Коломойского на Зеленского. Представители фонда заявили, что возвращение ПриватБанка Коломойскому является недопустимым (а слухи об этом в украинском политикуме гуляли довольно упорно). Кроме того, в фонде якобы потребовали, чтобы Зеленский надавил на Коломойского и заставил его вернуть средства, которые были выведены из банка. Это же касается и других олигархов, которые в кризисный период незаконно вывели из своих банков огромные суммы. В целом, по данным издания The Wall Street Journal, речь идет о сумме порядка 15 млрд долларов.

Кроме того, неофициально стало известно, что Запад в лице фонда ожидает от Украины настоящей борьбы с коррупцией, о которой во время избирательной кампании говорил Зеленский.

В чем выгода Киева

В обмен же Украина, по версии Bloomberg, может получить от МВФ ни много, ни мало – 5 миллиардов долларов по программе, рассчитанной на три года.

Украина же, вероятно хочет еще более амбициозную программу, выполнение которой позволило бы слезть с кредитной иглы. Эксперты считают, что цена вопроса – 7 миллиардов на пять лет. Потому не удивительно, что МВФ хочет гарантий отсутствия коррупционной составляющей, которая может "съесть" часть кредита и загубить весь амбициозный план.

Новый визит: кто и чего ждет

Впрочем, премьер ожидает, что нынешняя встреча с МВФ станет успешной и уже в декабре новая программа будет подписана.

"Я очень надеюсь, что мы таки достигнем серьезного прогресса и сможем четко сказать о том, что в конце этого года мы будем иметь эту программу", - сказал Гончарук.

В МВФ же пока не так уверенны в успехе. Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что надеется на достижение быстро результата, но признает, что несмотря на "обнадеживающий прогресс", есть "некоторые нерешенные вопросы".

В частности, в плюсы Украине он занес очистку банковского сектора, стабилизацию макроэкономики, а также фискальной и монетарной политики.

Однако по словам Томсена, борьба с коррупцией все еще находится не на самом хорошем уровне. Также Киеву нужно активнее работать над эффективностью государственного управления. Кроме того, для МВФ очень важно, чтобы Национальный банк оставался независимым от президента.

Рынок земли и длинный язык Коломойского

Не исключено, что миссию фонда весьма порадует новость о том, что Рада приняла в первом чтении проект закона о рынке земли. По слухам, "Слуги народа" сознательно пошли на скандал с принятием проекта, поскольку решение нужно было принимать именно сейчас, до приезда представителей МВФ. Якобы средства, вырученные от продажи земли, будут иметь критическую важность для доходов госбюджета на 2020 год.

Впрочем, на один плюс получаем и один минус для МВФ. Коломойский, который, судя по всему, является большим раздражителем для фонда, в интервью изданию New York Times намекнул, что прогибаться ради кредита Украина не намерена.

По его словам, финансирование со стороны России может заменить кредиты от МВФ.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у русских. Думаю, они бы с удовольствием нам их дали… Какой самый быстрый способ решения проблем и восстановления отношений? Только деньги", - сказал олигарх.

Не исключено, что такие слова Коломойского поставят Зеленского или Кабмин в ситуацию, когда нужно будет снова убеждать МВФ в том, что олигарх не имеет влияния на президента.

Нет кредита, нет проблем?

Экономический эксперт Алексей Кущ уверен в обратном. В комментарии "Апострофу" он заявил, что если Украине не удастся договориться с МВФ, то придется брать деньги на внутреннем долговом рынке от нерезидентов через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на короткие сроки и с небольшой доходностью.

"Мы будем терять в 3-5 раз больше по этим кредитам, так как должны выплачивать 14-20% годовых. С этого будут наживаться международные финансовые спекулянты", - считает он.

Кущ также отмечает, что новая власть ведет довольно лицемерную политику относительно МВФ.

"МВФ нужен нынешней власти, чтобы прикрываться им для проведения токсичных реформ. В то же время нынешней власти необходимо запускать идеологические ходы типа "мы выгоним МВФ из Украины" для того, чтобы оправдывать отсутствие сотрудничества с фондом. Это абсолютно лицемерная политика, когда президент, с одной стороны, говорит, что мы не можем вводить структурную налоговую реформу, потому что тогда мы потеряем кредиты МВФ, а с другой стороны - что мы можем справиться и без фонда. Идет довольно опасное для Украины балансирование между двумя абсолютно противоположными стратегиями", - уверен эксперт.