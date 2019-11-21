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Очень напоминает ситуацию с "МММ": для Украины озвучили опасный сценарий падения гривны

четверг, 21 ноября 2019, 18:52
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Сценарий, при котором иностранные инвесторы начнут массово выходить из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), может привести к резкому обвалу курса гривны.

Об этом предупреждают опрошенные "Апострофом" эксперты.

Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин считает уход нерезидентов из ОВГЗ может обернуться настоящей катастрофой для гривны.

"Предположим картину, когда тренд меняется, и нерезиденты начинают уходить. Не просто не заводят деньги – когда они перестают заводить, гривна просто падает – а начинают выводить их. Тогда негативное влияние значительно усилится, и гривна резко изменит свое направление (в сторону снижения - "Апостроф")", - предупреждает Андрей Шевчишин.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин нынешнюю ситуацию с покупкой облигаций нерезидентами называет пирамидой, утверждая, что "спекулятивные деньги, которые заходят сюда для покупки ОВГЗ", инвестициями, по сути, не являются.

"Эти портфельные инвесторы покупают облигации под 16% годовых, а, с учетом укрепления гривны выходит все 20%. При том, что Минфин Германии выпустил облигации под 0,2% годовых (отрицательная доходность), мы должны понимать, что это чистого вида финансовая пирамида, которая сильно напоминает "МММ". И эту пирамиду нужно будет потом за счет чего-то погашать", - прокомментировал эксперт.

Как известно, кредитор, поставленный в жесткие рамки, вынужден продавать имущество заемщика. В случае с государственными облигациями, по мнению Пендзина, для погашения долга в ход могут пойти разные украинские активы, в том числе земля.

Подробнее о том, что может произойти с украинской валютой читайте в материале "Апострофа": Гривня рухнет и придется платить землей: чем опасна пирамида ОВГЗ.

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