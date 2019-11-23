Миссия МВФ покинула Украину: что известно о результатах важного визита

Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 14 по 22 ноября, заявила о конструктивных и плодотворных обсуждениях с представителями власти Украины, однако для заключения договоренности о новой программе (Staff Level Agreement) потребуется продолжение дискуссий в ближайшее время.

"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. … Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. … Дискуссии продолжатся в последующие недели", - говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена по итогам миссии.

В заявлении отмечается, что миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому в последние несколько месяцев на пути реформ и соблюдению взвешенной экономической политики.

В то же время источник издания "Нового времени" заявил, что олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ — два главных вопроса для МВФ.

Источник отметил, что любой компромисс с бывшими собственниками ПриватБанка неприемлем.

"Да, любой компромисс неприемлем, так он подтвердит влияние Коломойского. А если оно высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?" — сказал он.

Также миссия жаловалась, что земельная реформа не принимается в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили.

"МВФ понимает, что это ещё хуже, чем мораторий, так как есть риск что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок", — сказал источник.

Источник добавил, что миссию больше всего "задел обман" касательно рынка земли.

Ранее "Апостроф" уже писал о попытке Коломойского заверить представителей МВФ в том, что Украина - ненадежный партнер в переговорах.