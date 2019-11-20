"Дело банкиров", МВФ и фактор Коломойского: версии происходящего

Длительное время при описании действий Владимира Зеленского использовали характеристику "новоизбранный президент". А многочисленные промахи главы государства и его команды списывали на эту "новоизбранность", иначе говоря - неопытность. При этом довольно обсуждаемым оставался и вопрос, насколько Зеленский подвержен влиянию, и сможет ли он стать независимой политической фигурой.

Сейчас характеристика "новоизбранный" используется все реже. Как ни как, прошло уже полгода с момента инаугурации, за которые, по идее, президент должен был научиться осознавать последствия своих поступков и личную ответственность за происходящее в стране. Как и четко продемонстрировать, насколько самостоятельным является.

К сожалению, в отношении самостоятельности Зеленского сегодня возникает все больше сомнений. И речь даже не о пресловутом разговоре с Трампом, который может свидетельствовать о том, что американский старший брат диктует условия президенту независимой Украины. Речь о многих внутриполитических процессах, которые говорят о том, что обещанная Зеленским деолигархизация украинского политикума и отсутствие влияния олигархов на президента и его команду - не более чем просто слова.

Сегодня все заметнее становятся ниточки, ведущие из бороды одного конкретного олигарха - Игоря Коломойского - в самые высокие сферы украинской власти. Начиная от управления депутатами для принятия необходимых олигарху решений, заканчивая влиянием на руководство правоохранительных органов, действия которого говорят о выполнение вполне определенных политических заказов. Это существенно вредит имиджу Украины и даже ставит под удар сотрудничество с зарубежными партнерами, такими, например, как Международный валютный фонд.

Последнее четко прослеживается после недавних резонансных арестов двух руководителей крупных украинских банков - "Укрэксимбанка" и "Райффайзен Банк Аваль", а также фактов неприкрытого давления на чиновников независимого регулятора - Национального банка Украины (так называемое "дело банкиров, - ред.). Характерно, что большинство экспертов и журналистов даже не обсуждают вопрос, причастен ли к этим делам Коломойский. Для них это само собой разумеется. Дискуссия возникает лишь относительно причин, по которым олигарх решился на столь явную демонстрацию своего влияния, да еще с помощью силовиков, его целей и роли в этом процессе президента и его окружения.

В пику МВФ

На днях на закрытой встрече с журналистами главе Офиса президента Андрею Богдану пришлось оправдываться за слова Игоря Коломойского, сказанные им в интервью изданию The New York Times, относительно ненужности сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Напомним, олигарх заявил, что Украина не нуждается в деньгах МВФ, а лучше и проще будет взять их у России. Важно, что это заявление появилось прямо накануне прибытия в Украину представителей миссии МВФ, вызвало у них соответствующую негативную реакцию и даже, возможно, сорвало ближайшие планы сотрудничества с Фондом.

Богдану пришлось заявить журналистам, что он не знает, как убедить Запад, что украинская власть и Коломойский - это не одно и то же. По словам Богдана, "убедить иностранных партнеров, что он (Коломойский, - ред.) ведет свою игру, команде президента сложно".

Также Богдан отметил, что у МВФ достаточно много вопросов к Украине о судьбе главы правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука, который подозревается в том, что, будучи в прошлом первый замглавы НБУ, якобы, был замешан в разворовывании стабилизационного кредита в размере 1,2 миллиарда гривен. Богдан пытался заверить журналистов, что расследование ведется беспристрастно.

У экспертов на этот счет другое мнение. Большинство из них уверены, что арест Писарука, чиновников НБУ, как и последующее задержание главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, были инициированы Коломойским, и имеют вполне конкретные цели. Рассмотрим версии, какими они могут быть.

Версия размена

Одна из версий причин арестов, которая сегодня обсуждается в экспертной среде - это попытки попытка некого "обмена" с зарубежными партнерами Украины дел двух упомянутых банкиров на так называемое дело "Приватбанка".

Напомним, Запад, и, прежде всего, МВФ, довольно категоричны в отношении необходимости борьбы с коррупцией в Украине, и нарушениями в банковской сфере. Среди прочего речь идет о возврате средств, выведенных Коломойским и его партнерами из Приватбанка (сумма в переделах до $5,5 млрд, - ред.), а также о решении вопроса наказания виновных.

В этом ключе нынешнее "дело банкиров" ряд экспертов рассматривает как некую "кость", которую с подачи Коломойского украинская власть предложила нашим зарубежным партнерам - мол, посмотримте - мы активно занимаемся этими вопросами, а что не конкретно "Приватом" и Коломойским - то уж извините, как получается.

Впрочем, отметим, что эта версия рассматривается лишь умозрительно, поскольку МВФ уже достаточно четко продемонстрировал свою жесткую непреклонность относительно необходимости решить именно "дело Приватбанка", и вряд ли будет серьезно воспринимать подобный "размен".

Версия "мутной воды"

Сторонники этой версии полагают, что открытая конфронтация Коломойского с МВФ, одним из проявлений которой и стало "дело банкиров" на фоне негативных заявлений олигарха о Фонде, говорит об его стремлении поддерживать некий контролируемый им хаос в стране для возможности зарабатывать на этом денег.

Аргументация сторонников этой версии в том, что, обычно, серьезные инвесторы, намереваясь вложится в рынки определенной страны, внимательно отслеживают маркеры, говорящие о стабильности ситуации в ней. Таким маркером, в частности, может быть планомерное сотрудничество с Международным валютным фондом - ведь всем известны жесткие условия соблюдения законности и проведения реформ, которые МВФ обычно ставит для реализации своих программ.

В контексте этого задержания банкиров, направленные, в том числе, на срыв сотрудничества с МВФ, работают на руку Коломойскому, которому совершенно ни к чему приход мощных иностранных конкурентов в страну, где он чувствует себя хозяином.

Впрочем, другие опрошенные "Апострофом" эксперты полагают, что на самом деле Коломойскому вовсе не нужен хаос в Украине. Его цель более прозаична - надавить на Запад и МВФ и заставить отвязаться от него в истории с выведением средств из "Приватбанка", а заодно продемонстрировать собственное влияние на принятие решений самого высокого уровня в Украине.

Ключевая версия: отстаньте от денег "Привата"

Именно такие причины ареста Писарука, ранее занимавшего должность первого замглавы НБУ, видит инвестиционный банкир и аналитик Сергей Фурса.

"В этой истории все очень просто. МВФ настаивает на том, чтобы Украина добилась возврата денег, которые были выведены из банков. Поскольку о персоналиях говорить они не могут, они сформулировали это таким образом: нужно сделать все, чтобы деньги, выведенные из банков, вернулись, а люди, которые этому способствовали - понесли наказание. Прежде всего, имелся в виду "Приватбанк". Но, как мы видим, случилась друга история - в искривленном виде. Вместо этого пришли в НБУ", - отметил аналитик в комментарии "Апострофу".

По его мнению, хотя всем известно, деньги из VAB Bank выводил Олег Бахматюк,(считается, что собственник банка Олег Бахматюк вывел в свою пользу рефинансирование, выделенное НБУ, - ред.) и Нацбанк уже несколько лет об этом заявляет, под удар невообразимым образом попали сотрудники самого НБУ, просто выполнявшие свои обязанности.

"Как таковых причин прихода правоохранителей в Нацбанк нет, ведь он просто делал свою работу. Это дикая ситуация, в которую кроме Писарука попали и другие сотрудники НБУ. Эта история словно показывает: вы требуете от нас, чтобы мы расследовали "Приватбанк", так мы придем и упакуем по этому делу весь Нацбанк. Об этом, кстати, уже намекал в своем интервью глава НАБУ Сытник. Если же говорить о роли Коломойского - то вот вам стратегия его защиты: не надо меня трогать, потому что если вы будете меня трогать - я посажу всех ваших людей (НБУ солидарен с МВФ в вопросе возвращения выведенных Коломойским из "Привата" денег, - ред.)", - отмечает Фурса.

Помимо этой причины, считает эксперт, у Коломойского не было резона вступать в жесткую конфронтацию с МВФ.

"Он бы и хотел не вступать. Но Запад вышел на конфликт с Коломойским, потому что национализация "Приватбанка" была частью программы МВФ. Сейчас МВФ требует, чтобы эти деньги, $5,5 млрд были возвращены украинским налогоплательщикам. Понятно, что за счет активов самого Коломойского. Плюс - идет расследование относительно Коломойского в Америке, в Англии. Соответственно - он уже не рукопожатный на Западе. На этом фоне у него просто нет выбора, поэтому он и идет на такую жесткую конфронтацию. Может быть, конечно, ему был бы интересен хаос как таковой, но это вторично. Первично - что МВФ требует забрать у него деньги, а Госдеп хочет его посадить", - считает Фурса.

Похожее предположение о причинах конфликта Коломойского и МВФ высказал в комментарии "Апострофу" и экономический эксперт Алексей Кущ.

"Не думаю, что в этом случае речь идти о размене "дела Привата" на другие дела банкиров, и что это может являться предметом переговоров с МВФ. Если, условно говоря, МВФ хочет купить у нас килограмм яблок, то это не значит, что ему можно вместо яблок продать килограмм картошки. Дело "Приватбанка" - это маркер для МВФ, как принято назвать - один из структурных маяков сотрудничества. И МВФ не обменяет фактор "Приватбанка" ни на что другое", - полагает эксперт.

Он напомнил, что еще в сентябре представителями украинской власти была предпринята попытка сделать некий "тотальный стриптиз" перед МВФ и попытаться обменять ряд самых токсичных реформ - вроде открытие рынка земли, либерализацию трудового кодекса, тарифной политики, на транш МВФ с одновременным решением вопроса "Приватбанка" в так называемом нулевом формате. МВФ это предложение отверг. Более того, в своем коммюнике высказал осторожное недовольство действиями руководства Украины. Поэтому, считает Кущ, расследование дел относительно вывода средств руководства двух банков уж точно никак не могут быть аргументами в торге с МВФ - там ждут реальные шаги по возвращению денег "Приватбанка" и до этого вряд ли согласятся на полноценное сотрудничество с Украиной.

По версии Куща, "дело банкиров" нужно рассматривать в несколько другом ключе. В частности, что касается ареста Писарука и ряда его бывших сотрудников из НБУ, речь может идти о попытках Коломойского заблокировать работу регулятора, поддерживающего МВФ в его попытке вернуть выведенные Коломойским деньги.

"Посмотрите, нет ни одного задержанного из высшего руководства НБУ. Надавили на людей, которые уже ушли, и которые с ними были связаны. Это такой "большой привет" Национальному банку - некая демонстрация силы. И обратите внимание - эти задержания проходят на фоне митингов, которые вдруг опять начались под Нацбанком. Это же не просто так. Чтобы провести задержания, эти митинги - нужно было сделать колоссальные инвестиции. И главная задача всего этого - давление на руководство НБУ в преддверии финализирующих решений по "Привату." Все эти события - косвенно содействуют тому, чтобы результат был тот, который нужен Коломойскому. В результате давления чиновники НБУ сидят и ждут, что они следующие. Соответственно, они будут намного слабее отстаивать интересы государства в судебных баталиях, связанных с "Приватом". То есть, задача - заблокировать их деятельность", - рассказал эксперт свою версию происходящего.

Что касается непосредственно конфликта Коломойского с МВФ, то эксперт считает, что вызван он исключительно позицией Фонда по делу "Привата".

"С точки зрения Коломойского МВФ сейчас - это просто препятствие, которое стоит на пути достижения его цели. Ситуация с "Приватбанком" перешла для него красную черту, потому что она угрожает его корпоративнойимперии и личной безопасности. Поэтому для него ключевая задача - свести ее к нулевому варианту и компромиссу. И он будет катком проходить все препятствия, которые будут стоять на пути достижения его цели. Если бы МВФ сейчас согласился на условия Коломойского, он бы сейчас в своих интервью говорил бы, что не у России нужно взять $100 млрд, он бы рассказывал, что МВФ это прекрасная организация, с которой нужно сотрудничать и что это фактор стабильности. Поскольку МВФ не согласился, Коломойский сейчас будет демонизировать эту организацию через своих людей и через СМИ, может даже поднимут серию "Слуги народа", где президент "посылает" МВФ. Это все звенья одной цепи. Поэтому я думаю, что никакого сотрудничества с МВФ у нас в ближайшее время не будет", - предполагает эксперт.

Версии "нужен банк" и "личная месть"

Если в ситуации с арестом Писарука, считают эксперты, может так или иначе прослеживаться цель Коломойского надавить на Нацбанк, то относительно задержания Александра Гриценко эксперты высказали несколько другие предположения.

Так, по версии Алексея Куща, изложенной им еще в августе текущего года, цель атаки на "Укрэксимбанк" может быть более прозаичной: Коломойский хочет установить косвенный контроль над одним из государственных банков для обеспечения финансовой деятельности своих предприятий.

"Группа "Приват" - это единственная крупная финансово-промышленная группа, у которой нет своего банка. Зачем ей нужен банк? Во-первых, для хорошей операционной деятельности, чтобы корсчета летали. В этом плане "Укрэксим" считается уникальным банком, из всех банков у него самые быстры корсчета, которые есть в Украине. Во-вторых, нужен банк, который мог бы кредитовать. Он госбанк, а где есть деньги? В государственных банках", - отмечает эксперт.

По его версии, сегодняшнее дело вокруг "Укрэксима" напрямую связано с предыдущими действиями приближенных к Коломойскому по установлению контроля над комиссией по выбору набсоветов госбанков (напомним, в эту комиссиювошел тесно связанный с Коломойским Александр Дубинский, ранее журналист, а ныне нардеп от "Слуги народа, - ред.) и, соответственно, руководителей самих государственных банков.

В свою очередь Сергей Фурса не исключает, что в аресте Гриценко мог сыграть роль фактор личной мести Коломойского Порошенко.

"Когда мы говорим о событиях вокруг "Эксимбанка", не думаю, что их можно привязать к событиям с МВФ. Хотя связь с Коломойским есть, потому как все это инициатива прокурора Кулика, который, как известно, достаточно тесно сотрудничал с Коломойским в определенный момент. Но, скорее - это вопрос личной мести, мести Порошенко, потому что Гриценко - является его родственником. Поэтому, это удар по личности, личная маленькая вендетта", - полагает Фурса.

Что дальше

Что касается судебных перспектив "дела банкиров" то у экспертов достаточно разные мнения на этот счет.

Так, касательно дела Писарука Сергей Фурса уверен, что оно просто развалится.

"По Писаруку - абсолютно перспектив нет. Они (Бахматюк, - ред) обманули Нацбанк, получили рефинанс и не вернули. В части руководителей Нацбанка - там ничего нет, пустышка, ведь они просто делали свою работу. Касательно "Укрэксимбанка" - сегодня сказать трудно - ведь не понятно толком, за что конкретно Гриценко задержали", - отмечает эксперт.

В свою очередь Алексей Кущ полагает, что, в этих делах не стоит задача добиться справедливости, и они распадутся сразу же, как только Коломойский добьется поставленных целей.

"Так как задача стоит не поиска справедливости или наказания зла, все, что сейчас происходит, следует рассматривать с точки зрения процесса, а не результата. Поэтому, как только необходимость в процессе отпадет, соответственно этот процесс и заглохнет. Точно так же, как разойдутся митинги под НБУ, так и это дело заглохнет в судебных инстанциях", - предполагает эксперт.

Всего лишь фигура?

Остается открытым вопрос, как на все происходящее смотрит президент, и способен ли он вмешаться в ситуацию.

По мнению Алексея Куща, сегодня ему сложно что-то предпринять, поскольку у него нет возможности реально контролировать процессы.

"К вопросу, может ли Зеленский что-то изменить. Он, возможно, и хотел бы, но для этого ему нужно разрушить центр принятия решений, который сейчас сформировался в Офисе президента. У Зеленского нет тех ниточек, за которые можно дергать судебную власть и правоохранителей. Так что, пока он этот центр не разрушит, он будет просто заложником этой ситуации", - полагает эксперт.

Вот и получается, что, хотя Зеленский и сумел стать, говоря шахматной терминологией, номинальным королем на сложном поле украинской политики, повлиять на исход игры у него не так уж и много возможностей. Ведь в любой шахматной партии главным является далеко не король. А тот, кто сидит за столом и двигает фигуры.