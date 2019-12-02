Как добиться перерасчета платежек за коммуналку в Украине: главные шаги

В последнее время качество предоставления коммунальных услуг не устраивает украинцев, особенно с приходом отопительного сезона Стало известно, каким образом можно улучшить предоставление услуг: кому жаловаться и как добиться перерасчета и возмещения убытков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Обратиться к поставщику с требованием проверить качество и количество услуг может любой жилец многоквартирного дома или управитель. Для этого нужно написать обращение, в котором необходимо указать суть жалобы, ФИО и фактическое место проживания.

Поставщик услуг обязан зарегистрировать жалобу, и в случае необходимости проверки качества исполнитель коммунальной услуги или управляющий обязан прибыть на вызов потребителя не позднее чем в течение суток с момента получения уведомления.

После проверки заполняется акт-претензия, с указанием даты и времени ее проведения, где нужно указать информацию о том, в чем заключалась проблема.

В том случае, если представители коммунальных служб или же управитель не явились на проверку в установленный срок, или отказались подписывать акт-претензию, вы можете составить его самостоятельно. В таком случае в акте должны стоять три подписи – ваша, и еще двух потребителей данных услуг.

Акт-претензия отсылается поставщику услуги или управителю дома рекомендованным письмом. Этот акт тоже должен быть зарегистрирован.

В течение пяти рабочих дней поставщик услуг должен дать письменный ответ потребителю – принимает он акт-претензию или нет. Если поставщик услуг не ответил, акт-претензия считается принятой.

Хорошо, если на этом этапе проблема будет решена и вам пересчитают платежку за коммунальные услуги. Если же нет, следующим шагом будет обращение к уполномоченным центральным органам исполнительной власти, которые проводят госполитику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

Если не помогут госорганы, последним шагом будет подача иска в суд. Насколько это будет целесообразным, учитывая, что в Украине судебные процессы часто затягиваются на неопределенные сроки, решать уже вам.

На днях "Апостроф" сообщал, что 27 ноября Кабмин на заседании одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму. Цена на газ в платежках будет по расчету 8 грн/кубометр на весь отопительный период.