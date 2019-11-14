Увеличат зарплаты и пенсии: Рада приняла госбюджет на 2020 год

В четверг, 14 ноября, Верховная Рада Украины проголосовала за государственный бюджет на 2020 год.

Об этом сообщает "Апостроф".

"За" проголосовали 280 народных избранников. Были против - 55 депутатов. Также 37 человек удержались от голосования, а 27 не голосовали по причине отсутствия в сессионном зале.

Поддержали законопроект все "Слуги народа", кроме 2 депутатов, которых не было на заседании. Также "за" были 19 нардепов партии "За будущее" и 20 внефракционных.

Стоит отметить, что доработанный проект государственного бюджета на 2020 год был представлен 5 ноября. Приводим главные цифры.

Доходы бюджета в 2020 году запланированы на уровне 1 093,7 триллиона гривен.

Расходы - 1 195,3 триллиона гривен.

На обслуживание госдолга Украины в 2020 году будет потрачен 141,5 миллиардов гривен.

Минимальная зарплата вырастет до 4723 гривен.

На выплаты субсидий предусмотрено 47 миллиардов гривен.

Пенсионный фонд в 2020 году получит 173 миллиарда гривен.

Здравоохранение украинцев обойдется бюджету в 113,3 миллиарда гривен.

Образование – 145,1 миллиардов гривен.

На дороги и инфраструктуру выделят 73,7 миллиардов гривен.

Минобороны и МВД получат в 2020 году 117,5 и 93 миллиарда гривен соответственно.

Всего на охрану и безопасность будет выделено 245,8 миллиардов гривен (с учетом средств на Минобороны и МВД).

На сферы культуры и информации будет выделено 9,2 миллиарда гривен.

Затраты на чиновников, в частности, и на Кабмин, планируется снизить на 10%.

Как сообщал "Апостроф", 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине.