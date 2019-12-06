Гривна усилилась: курс валют от Нацбанка перед выходными

В пятницу, 6 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, цена американского доллара составляет 23 гривны 88 копеек. Это на 5 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 5 декабря.

В то же время, главная валюта Евросоюза потеряла в цене по отношению к гривне немного меньше - 2 копейки. Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 26 гривен 49 копеек.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ)