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Курс доллара может продолжить падение: названо главное условие

воскресенье, 24 ноября 2019, 09:22
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Курс доллара к гривне продолжит понижаться при положительном решении по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сказал аналитик Максим Пархоменко, валютный рынок Украины замер.

"В случае положительного решения МВФ мы можем ожидать продолжение снижение курса доллара и преодоление отметки в 24 гривны за доллар", - сказал он.

Пархоменко отметил, что курс доллара к гривне сейчас находится на минимальных значениях за последние несколько лет.

"Укрепление гривны до таких значений стало возможным за счет последних аукционов Минфина, которые сформировали спрос на гривну. В тоже время, спрос за доллар на рынке значительной мере просел. Если раньше основной спрос на доллар формировался за счет спроса со стороны "Нафтогаза", то сейчас за счет выхода на рынки капитала компания не нуждается в долларовой ликвидности, что позволило ей снизить спрос на доллар. Это и не дает возможности доллару расти в текущий момент", - добавил аналитик.

Напомним, что доходность по облигациям постепенно снижается, но большие риски остаются.

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