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Что происходит с инфляцией в Украине: опубликованы свежие цифры

понедельник, 09 декабря 2019, 18:21
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Фото: Delo.ua

По данным на ноябрь, в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1%.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные Госстата.

Так,, больше всего в ноябре 2019 года цены упали на фрукты - на 4,4% за месяц. Цены на сахар снизились на 2,5%, рыбу и мясо - на 0,7-1%.Также цены на одежду снизились на 1,1%, на обувь - на 1,9%.

При этом, стоимость жилищно-коммунальных услуг за месяц подрожала на 2,8% из-за роста цены газа на 12,7%. Стоимость электричества для населения не изменилась, а цены на водоснабжение выросли на 0,6%.

Подробнее о том, что цены в Украине приблизились к европейскому уровню, читайте в материале "Апострофа": Романтизм Кабмина и жестокая реальность: какие цены ждут украинцев в ближайшие годы.

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