Романтизм Кабмина и жестокая реальность: какие цены ждут украинцев в ближайшие годы

Министерство экономики прогнозирует, что в ближайшие три года цены в Украине будут расти медленнее, чем в последние годы. Ожидается рост инфляции на 6% в год, а при благоприятном развитии событий – вообще на 5%. "Апостроф" выяснял, когда темпы инфляции в нашей стране замедлятся до европейских.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в ближайшие три года инфляция в Украине будет на уровне 5% или чуть выше. Об этом сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

По словам министра, разработаны два сценария роста цен (что и есть инфляция) в нашей стране в 2020-2022 годах. Так, по базовому сценарию Минэкономики, в 2020 году цены вырастут на 5,5%, в 2021 году – на 5,3%, в 2022-м – на 5,1%. При этом в оптимистическом сценарии инфляция в 2020 году составит 5,8%, а вот в двух последующих - замедлится до 5%.

Разница между двумя сценариями обусловлена иностранными инвестициями, точнее, их количеством. "В оптимистическом сценарии на 3 миллиарда (очевидно долларов, как обычно считаются иностранные инвестиции, - "Апостроф") - больше внешних инвестиций", - написал Тимофей Милованов на своей странице в Facebook. При этом он добавил, что для привлечения значительного объема инвестиций Украине нужны "лучший бизнес-климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынок земли и приватизацию)".

Надо сказать, что даже базовый сценарий предусматривает достаточно неплохой прогноз инфляции – ведь в 2018 году цены в стране выросли на 9,8%, а в 2017-м – на 13,7% (о показателе инфляции 2015 года в 43,3% лучше вообще не вспоминать). В нынешнем году инфляция, скорее всего, будет в диапазоне 7-8%, что также вполне неплохо, в сравнении с предшествующим периодом, однако 5% - это, правда, еще не уровень развитых стран - у них верхний порог составляет 3%, но, все же, очень даже хорошо.

Инфляция - это хорошо

Ошибкой будет считать, что рост цен есть абсолютное зло. В экономической науке считается, что умеренная инфляция даже полезна, так как она сигнализирует о росте экономики – население начинает больше потреблять, и цены, соответственно, реагируют на увеличение спроса. И наоборот – отсутствие инфляции или, тем более, дефляция свидетельствуют о проблемах в экономике. Это, кстати, на практике неоднократно подтверждалось в Украине: в 2012-2013 годах рост цен был на нуле, но и экономика также не росла – это, между прочим, повод задуматься для ностальгирующих по "золотой эпохе Януковича", поскольку очевидно, что экономический кризис в Украине начался не в результате Евромайдана, а на несколько лет раньше, и аннексия Крыма и война на Донбассе его просто усилили.

При этом "рекордсменом" по росту в истории Украины остается 2004 год, когда ВВП увеличился на 11,8%. Но и инфляция тогда составила 12,3%.

Украина долгие годы "догоняет" развитые страны не только по ВВП, но и по уровню цен. Очевидно, что в далеком 2004-м цены в нашей стране были существенно ниже европейских практически по всем позициям. Кроме того, поскольку наша страна в значительной степени зависит от импорта, цены взлетают каждый раз, когда обваливается курс гривны – так было, например в 2008 (инфляция 22,3%) и 2014 (24,9%) - 2015 (43,3%) годах.

Однако в последнее время цены на многие товары и услуги в Украине достигли европейских, а в некоторых случаях, даже превысили их.

Цены на многие товары и услуги в Украине достигли европейскихpixabay.com

"В 2014-2018 годах основным драйвером инфляции были продукты, а с 2018 года на первое место вышли коммунальные услуги - товары дорожают гораздо более медленными темпами", - сказал в комментарии "Апострофу" директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Коммуналка" в Украине дорожает, однако тарифы ЖКХ пока не достигли европейского уровня. С одной стороны, украинцы уже привыкли к тому, что газ закупается по европейской рыночной цене, с другой, - на тарифы для конечного потребителя, то есть для населения, установлены ограничения. В летние месяцы 2019 года в Европе цены на газ существенно снизились и даже в какой-то момент оказались ниже регулируемых тарифов в Украине, но с наступлением холодов они снова пошли вверх. В ближайшие годы цены не только на газ, но и на электроэнергию (которые пока что достаточно сильно отстают от европейских) должны стать для населения рыночными, и, значит, они, так или иначе будут подрастать до среднеевропейских. Так что здесь, что называется, есть, куда расти.

При этом вполне европейскими для наших граждан уже стали цены на автомобильное топливо, ведь большая его часть импортируется.

Импорт-экспорт

Если так пойдет и дальше, то, вероятно, рост цен в нашей стране будет все больше замедляться, а потому цифры Минэкономики реалистичны.

Алексей Дорошенко считает, что "вписаться" в 6% инфляции в 2020 году будет крайне сложно, хотя можно постараться это сделать. Что касается прогноза на 2021-2022 годы, то, по мнению эксперта, он является достаточно реалистичным. Он отметил, что Национальный банк Украины (НБУ) и Кабинет министров "в последние два года очень хорошо поработали – снизили инфляцию до минимума именно потому, что поставили себе такую цель (НБУ прямо заявляет, что его главной задачей является таргетирование инфляции, – "Апостроф")".

"Значительная часть товаров импортируется, и поскольку сейчас курс доллара и евро стабилен и даже снижается, то, соответственно, на рынке товаров возможна даже дефляция", - добавил Дорошенко.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в свою очередь, намного пессимистичнее оценивает прогноз инфляции от Минэкономики. "Ничего в этой жизни бесплатно не бывает. И, если вы хотите быть богатым, нужно понимать, откуда это богатство возьмется", - сказал он изданию. По его словам, в макропрогнозе Кабмина на 2022 год заложено отрицательное торговое сальдо - 25 миллиардов долларов (отрицательное сальдо - когда импорт превышает экспорт, - "Апостроф"), "при том, что сейчас - 9 миллиардов долларов (в 2018 году было отрицательное сальдо в размере 8,9 миллиарда долларов, - "Апостроф")". "При этом у нас валютных резервов - 21 миллиард долларов (по состоянию на 1 ноября 2019 года международные резервы Украины составили 21,4 миллиарда долларов, – "Апостроф"). И у меня как у экономиста возникает дурацкий вопрос: что будет основой покрытия этого дефицита?" - отметил Пендзин.

В макропрогнозе Кабмина на 2022 год заложено отрицательное торговое сальдо

Очевидно, что пока импорт будет превышать экспорт, а другие пути привлечения валюты в страну останутся ограниченными, давление на гривну сохранится. Безусловно, помимо экспортной выручки, есть и другие источники поступления валюты. Одним из них являются деньги, которые перечисляют украинские заробитчане. "В этом году за полгода мы получили 4,6% роста ВВП за счет 12 миллиардов долларов, которые пришли от наших гастарбайтеров", - говорит Олег Пендзин.

Есть, конечно, еще инвестиции, но их сейчас слишком мало - в 2018 году прямые иностранные инвестиции составили всего 2,35 миллиарда долларов, тогда как в лучшие годы они были на уровне около 10 миллиардов долларов (а в 2008 году почти достигли 11 миллиардов).

Равнение на гривну

Кстати, приток инвестиций может спровоцировать краткосрочное ускорение инфляции, предупреждает Тимофей Милованов.

Но это - не единственный риск. По словам Алексея Дорошенко, опасностью для снижения темпов роста цен может стать массированное кредитование экономики, а, когда деньги идут в экономику, - это всегда приводит к росту инфляции. "Но я надеюсь, что здесь все будет сделано аккуратно", - добавляет эксперт.

По мнению Дорошенко, уже через несколько лет в Украине инфляция может вполне выйти на европейские показатели: "Я думаю, что мы сможем и через три года увидеть инфляцию 3%. Но тут главное, чтобы была интегральная цель - и кредитовать экономику, и чтобы инфляция была низкой - мы ведь хотим быть и умными, и красивыми".

Но есть еще один риск. "У нас европейские цены на продукты питания, но они номинированы в гривне. Огромный отрицательный торговый баланс давит на валютный рынок. И, если повалится гривна, уровень инфляции будет огромным", - предупреждает Олег Пендзин. По его словам, 5% инфляции возможны в условиях стабильно развивающейся экономики, развития промышленности, создания новых рабочих мест, "и когда инвесторы обивают пороги и хотят вкладывать в вашу страну деньги". А пока, считает эксперт, это - лишь "экономический романтизм".