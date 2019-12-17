Названы условия, при которых МВФ продолжит работать с Украиной

В ходе недавнего визита миссии Международного валютного фонда в Украину была достигнута договоренность о новой программе финансирования, однако ее выполнение все еще зависит от соблюдения ряда условий.

Об этом со ссылкой на спикера МВФ Джерри Райса сообщает "Голос Америки".

"Я хочу подчеркнуть, что это договоренность рабочего уровня и она будет зависеть от одобрения правления. Это важно", – заявил Райс.

По его словам, окончательное утверждение программы зависит от выполнения предварительных условий. После этого ее представят на рассмотрение правления МВФ.

Несмотря на то, что точный список условий МВФ не опубликован, в фонде подчеркивают важность приверженности верховенству права в Украине, укреплению судебной системы, уменьшению роли скрытых интересов влияния на экономику, в особенности в банковском секторе.

"Чрезвычайно важно сохранить достижения очистки банковской системы и вернуть большие деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на спасение банков", - подчеркнул Джерри Райс.

Американский экономист Андерс Аслунд в комментарии изданию уточняет, что речь идет о независимости Нацбанка и отсутствии уступок бывшим собственникам "ПриватБанка".

"Самое главное – вернуть деньги, украденные из банков. МВФ просто говорит, что не стоит давать Украине деньги, если государство позволяет их безнаказанно воровать", – считает экономист.

Как ранее сообщал "Апостроф", Украина сможет получить очередной валютный транш от МВФ только тогда, когда примет закон о запрете возвращения на рынок обанкротившихся банков и закон о рынке земли.