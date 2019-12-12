Под прицелом не только "ПриватБанк": МВФ выдвинул жесткий ультиматум Украине

Украина сможет получить очередной валютный транш от МВФ только тогда, когда примет закон о запрете возвращения на рынок обанкротившихся банков и закон о рынке земли.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на слова председателя правления Нацбанка Якова Смолия.

"Остались незначительные технические моменты, практически. В первую очередь - закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования ... Второе - это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы и также вопрос, который очень плодотворно обсуждался - это вопрос об обороте земель сельскохозяйственного назначения ", - сказал Смелый.

Также он подчеркнул, что принятие закона об обанкротившихся банках очень важно для страны. Ведь в последнее время на Национальный банк продолжают подавать в суды владельцы обанкротившихся банков. Наиболее известный судебный процесс продолжается против экс-владельцев ПриватБанка. В новом законе будет предусмотрен запрет на возвращение этого банка.

Напомним, что 8 декабря глава Кабмина сообщал, что Национальный банк в сотрудничестве с правительством готовят законопроект, которым запретят возвращать неплатежеспособные банки их бывшим владельцам.

Ранее "Апостроф" уже информировал своих читателей о том, что Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозврата "ПриватБанка" бывшему владельцу украинскому олигарху Игорю Коломойскому.