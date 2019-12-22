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Если не хватает стажа: украинцам объяснили, могут ли они рассчитывать на пенсию

воскресенье, 22 декабря 2019, 08:26
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Фото: УНН

На сегодняшний день минимальный необходимый страховой стаж, после которого можно выходить на пенсию после достижения 65 лет, составляет 15 лет. Те, кто не имеет такого стажа, могут рассчитывать исключительно на государственную социальную помощь - пособие.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на заявление заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко "Народной правде".

По ее словам, до 2004 года была предусмотрена так называемая социальная пенсия при неполном стаже, теперь таких пенсий нет.

Она уточнила, что в настоящее время, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь страховой рабочий стаж 26 лет. Если человек проработал, например, 25 с половиной лет, в назначении пенсии по возрасту ему действительно откажут в связи с отсутствием страхового стажа.

"Предложат поработать еще полгода, тогда будет страховой стаж 26 лет. Не хватает года - предложат доработать еще год. И тогда человек выйдет на пенсию в 2020 году в возрасте 61 год. Второй вариант - дождаться, когда исполниться 63 года, тогда будет назначена пенсия по возрасту. Третий вариант - докупить пенсионный стаж, путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования", - отметила Ковпашко.

Как сообщал "Апостроф", с 2020 года пенсии украинцам будут начислять автоматически, а вычислить их размер можно будет в электронном кабинете.

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