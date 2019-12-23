В Украине зафиксировали падение одного из главных экономических показателей

В ноябре 2019 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные опубликованы Государственной службы статистики.

По сообщению Госстата, в целом с начала года зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.

За первые 11 месяцев 2019 года рост на 0,8% был зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров. В перерабатывающей промышленности произошло падение на 1,7%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 2,7%.

При этом, в марте 2019 объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы вновь сократились на 2,3%, в июле - на 0,2%, в сентябре - на 1,7%, в октябре - на 5%.

Как сообщал Апостроф, по данным Госстата на ноябрь, в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1%.