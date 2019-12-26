RU  UA

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 декабря

20:59
Смерть от наркоза под Днепром: стало известно о важном повороте в деле
20:29
Кого Украина готовит для обмена с боевиками ДНР-ЛНР: названы фамилии
20:11
Ученые разгадали тайну ускорения эволюции на Земле
20:06
Под Николаевом иностранцы попали в смертельное ДТП, много пострадавших: фото
19:12
Полное перемирие и разведение сил: в Минобороны сделали важное заявление по Донбассу
19:00
Как не переборщить с макияжем на Новый год: 5 плохих примеров
18:44
Боялся, что выгонят: появилось фото прощальной записки погибшего под Одессой студента
18:39
Под Днепром простились с молодым бойцом ВСУ, погибшим в перестрелке на Донбассе: фото
18:11
Под Черкассами загадочно погиб 16-летний школьник: детали трагедии и фото
18:06
Ученые обнаружили неожиданную находку на 400-летней картине: фото
17:58
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла: фото
17:32
"Огненное кольцо" посреди неба: опубликованы новые фото солнечного затмения 26 декабря
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гривна резко упала: что творится в обменниках Киева, фото

четверг, 26 декабря 2019, 20:49
переглянути новину українською

Буквально за несколько часов четверга, 26 декабря, курс гривны резко скатился: 23,65 - 24,10 гривен за доллар и 25,90 - 26,20 гривен за евро.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" со ссылкой на мониторинг столичных обменников.

Это при том, что еще с утра купить один доллар можно было за 23,05 гривен.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленский, смотри на Запад: у кого Украине брать пример по рынку земли

Тернопольские "кланы" против ”Укравтодора": кто победит?

Газовый транзит: какие важные позиции должна отстоять Украина

Проиграет "белый" бизнес: почему в борьбе с офшорами нельзя победить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: