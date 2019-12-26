Гривна резко упала: что творится в обменниках Киева, фото

Буквально за несколько часов четверга, 26 декабря, курс гривны резко скатился: 23,65 - 24,10 гривен за доллар и 25,90 - 26,20 гривен за евро.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" со ссылкой на мониторинг столичных обменников.

Это при том, что еще с утра купить один доллар можно было за 23,05 гривен.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).