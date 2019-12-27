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Гривна перед выходными "поплыла" вниз: курс валют от НБУ

пятница, 27 декабря 2019, 09:25
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На пятницу, 27 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 23,29 грн/$, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий день.

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

Стоимость евро также увеличилась на 4 копейки и составляет 25,80 грн/€.

Курсы валют на 27.12.2019:

  • 100 долларов США - 2329,2885 грн;
  • 100 евро - 2580,8517 грн;
  • 100 польских злотых - 605,8622 грн;
  • 10 российских рублей - 3,7711 грн;
  • 100 швейцарских франков - 2372,5424 грн;
  • 100 юаней - 332,3998 грн.

Напомним, что буквально за несколько часов четверга, 26 декабря, курс гривны резко скатился: 23,65 - 24,10 гривен за доллар и 25,90 - 26,20 гривен за евро.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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