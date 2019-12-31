Когда Украина получит новый транш МВФ: названы сроки

Украина получит новый транш Международного валютного фонда в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу "Украина 24".

По его словам, нет никаких препятствий для получения денег.

"Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, у меня нет никакого сомнения, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет", - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что для Украины стратегически важно получить долгосрочную программу работы с МВФ, потому что это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину и возможность иметь дешевые ресурсы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВФ назвали условия подъема экономики в Украине.