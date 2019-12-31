RU  UA

вторник, 31 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

31 декабря

07:38
Животные исчезнут из цирков: в Украине анонсировали важное изменение
07:30
Без намеков на праздник: появились грустные предновогодние фото с Донбасса
07:10
Красивые поздравления с наступающим Новым годом 2020
07:00
Рецепт запеченного картофеля с беконом и сыром - легко и вкусно украшаем новогодний стол
06:58
В Киеве произошла жуткая трагедия с молодой девушкой: фото
06:30
Гороскоп на 31 декабря: Близнецам нужно решить конфликт, а Ракам надо последить за окружающими
06:20
Часть Украины будет засыпать снегом: синоптики порадовали прогнозом на 31 декабря
05:15
Как будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь и где ограничат движение: все подробности
04:10
Жизнь на оккупированном Донбассе показали грустными карикатурами
03:15
В России разгорелся громкий скандал из-за издевательств над детьми в санатории: видео
02:10
Проявил ловкость и стал звездой: сеть повеселило видео с псом, играющим в "Дженгу"
01:15
Где украинцы собираются праздновать Новый год: появились интересные данные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Когда Украина получит новый транш МВФ: названы сроки

вторник, 31 декабря 2019, 07:16
переглянути новину українською
Фото: glavcom.ua

Украина получит новый транш Международного валютного фонда в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу "Украина 24".

По его словам, нет никаких препятствий для получения денег.

"Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, у меня нет никакого сомнения, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет", - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что для Украины стратегически важно получить долгосрочную программу работы с МВФ, потому что это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину и возможность иметь дешевые ресурсы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВФ назвали условия подъема экономики в Украине.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику - Алексей Кущ

Зеленский, смотри на Запад: у кого Украине брать пример по рынку земли

Тернопольские "кланы" против ”Укравтодора": кто победит?

Газовый транзит: какие важные позиции должна отстоять Украина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: