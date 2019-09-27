​В МВФ назвали условия подъема экономики в Украине

Рон ван Роден - глава миссии Международного валютного фонда (МВФ), завершившей накануне свою работу в Киеве, - считает условием повышения темпов экономического роста в Украине ускорение процесса внедрения структурных реформ.

Об этом говорится в заявлении Родена по итогам работы миссии в Украине, опубликованном на сайте МВФ.

“Становление экономики на путь более высокого роста требует ускорения структурных реформ. Это включает в себя прежде всего твердое установление верховенства закона - в том числе посредством судебной реформы - и решительное противодействие коррупции”, - говорится в сообщении.

Также в МВФ считают необходимым повысить конкуренцию и открыть рынки, в том числе запустить энергетический рынок и рынок земли. Кроме того, Украине необходимо “снизить роль государства и олигархов в экономике”.

“Рост заработной платы должен соответствовать повышению производительности труда, чтобы гарантировать конкурентоспособность. Благодаря устойчивому осуществлению реформ Украина может стать более тесно интегрированной с европейской экономикой и ее цепочками поставок, пользуясь еще большим преимуществом Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС”, - приводятся в пресс-релизе слова Рона ван Родена.

Как сообщал "Апостроф", ранее СМИ сообщили, что одной из причин безрезультатной работы миссии МВФ, стало потенциальное мировое соглашение между украинским правительством и экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.