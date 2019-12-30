"Икра" гречневая и не только: появилась меткая фотожаба об эконом-варианте блюд на Новый год

Рост цен на продукты в Украине, который в команде президента Зеленского хотят остановить возвращением госрегулирования, накануне новогодних праздников стал поводом для шуток в соцсетях.

Сатирическую картинку по этому поводу опубликовал известный украинский юрист Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.

"Бутерброды с икрой для новогоднего стола, которые могут себе позволить простые Украинцы, при нынешних космических ценах", - подписал он коллаж из трех изображений – бутерброда с зеленой икрой в виде горошка, бутерброда с гречневой икрой и бутерброда с одной красной икринкой.

Подробнее о том, как цены в Украине приблизились к европейскому уровню, читайте в материале "Апострофа": Романтизм Кабмина и жестокая реальность: какие цены ждут украинцев в ближайшие годы.