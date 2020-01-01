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С 1 января украинцам придется платить абонплату за газ: что нужно знать

среда, 01 января 2020, 07:23
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С первого дня 2020 года с украинцев будут взимать плату за газовую инфраструктуру, даже если сам газ в доме не использовали.

Об этом сообщили в пресс-службе "Региональной газовой компании".

Размер абонентской платы за газ будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от объема потребления газа в течение "газового года". Среднемесячное потребление газа в кубометрах умножат на базовый коэффициент. Семьи с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе.

За доставку газа надо будет платить, даже если газ не использовался в отдельные периоды.

"В следующем году ваша плата за доставку будет скорректирована в соответствии с реальных объемов потребления. Если газовое оборудование, не используется вообще, и вы не планируете этого в будущем, то вам стоит рассмотреть возможность отсоединения от газовых сетей с пломбированием", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", с нового года украинцы, которые пользуются услугами газоснабжения, будут получать две платежки - за сам газ и за услугу по его доставке.

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