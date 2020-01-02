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Есть риски: в "Нафтогазе" сделали неожиданное заявление по контракту на транзит с "Газпромом"

четверг, 02 января 2020, 08:25
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Фото: УНН

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сделал неожиданное заявление по контракту на транзит газа с "Газпромом", признав, что некоторые моменты его не устраивают и есть риски.

Об этом он сказал в интервью, обнародованном на YouTube-канале "Нафтогаза".

По словам Коболева, пятилетний контракт с "Газпромом" является компромиссным вариантом, поскольку "Нафтогазу" пришлось вынужденно "выступить буфером" между российской компанией и Украиной.

"В связи с несоответствием украинских и европейских законов, которые влияют на рынок природного газа, "Газпром" отказался брать на себя риски украинского законодательства", - подчеркнул он.

Коболев уточнил, что это пришлось сделать "Нафтогазу".

"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса", - подытожил он.

Как сообщал ранее "Апостроф", Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром" в рамках процесса подписания соглашения на транзит газа по территории Украины после 2020 года.

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