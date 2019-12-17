Почему пенсионный возраст повышают только для женщин: появилось детальное разъяснение

В Украине приняли решение повысить пенсионный возраст для женщин для того, чтобы обеспечить гендерное равенство.

Как сообщает "Апостроф", об этом в интервью изданию "Народная правда" заявила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

"Выходя на пенсию в 55 лет, женщины имели меньший стаж, что, соответственно, сказывалось на размере пенсий. Для женщин пенсионный возраст начал меняться с 1 октября 2011 года, за год повышается на полгода. В 2021 году он составит 60 лет, как у мужчин", - сказала она.

Также представитель власти отметила, что в Украине есть две категории людей, которые могут досрочно выйти на пенсию.

"Первая - те, кто работал во вредных и тяжелых условиях - шахтеры, работники химической промышленности и так далее. Вторая категория - женщины, которые родили пять и больше детей и воспитали их до возраста 6 лет, женщины, которые родили и воспитали детей с инвалидностью, военнослужащие-участники боевых действий. Минимальный пенсионный возраст для этих категорий - 50 лет", - добавила Ковпашко.

Напомним, что 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.