Что нужно для выхода на пенсию в 2020 году: детальное разъяснение

В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В ведомстве напомнили, что с каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

"Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту после достижения 63 или 65 лет. Если человек будет продолжать официально работать и приобретет необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения", - говорится в сообщении.

В ПФ также отметили, что в случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, на пенсию можно выйти после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

Как сообщал "Апостроф", в президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде предлагают сделать обязательными накопительные пенсионные взносы для всех украинцев. Они составят, как минимум, 1% от размера заработной платы.