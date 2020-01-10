RU  UA  EN

пятница, 10 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 января

22:55
"Атлетико" в феерическом матче обыграл "Барселону" в полуфинале Суперкубка Испании: видеообзор
20:04
Барселона - Атлетико: стартовые составы
19:56
В США произошла ужасная трагедия с ребенком во время бейсбольного матча
19:00
Готовим стол на Щедрий вечер: 7 блюд, без которых Старый Новый год не встречают
18:45
В сети обсуждают новый имидж Джастина Трюдо: канадский премьер отрастил бороду
18:22
В Киеве на благотворительном концерте соберут средства на восстановление дома Николая Леонтовича
18:13
Не полетит на сбор: в "Динамо" приняли важное решение по нападающему-легионеру
17:55
Певица Алена Винницкая рассказала, что пошатнуло ее брак спустя 26 лет
17:36
Внукам Элвиса Пресли запретили праздновать 85-й день рождения покойного певца
17:31
Ломаченко поделился провокационным видео: сеть в ярости
16:52
Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Оберхофе
16:40
Известный футболист угодил на 3,5 года за решетку: детали дела
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Если введут накопительные пенсии: украинцам объяснили, какие взносы придется платить

пятница, 10 января 2020, 05:15
переглянути новину українською
Фото: fakty.com.ua

В президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде предлагают сделать обязательными накопительные пенсионные взносы для всех украинцев. Они составят, как минимум, 1% от размера заработной платы.

Обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения предусматривает зарегистрированный в конце декабря в Верховной Раде законопроект № 2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Согласно законопроекту, работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере, как минимум, 1% от заработной платы.

По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. В этом случае работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы его заработной платы.

Участнику накопительной системы в электронном кабинете на сайте Центрального администратора будет предложен выбор пенсионного портфеля - консервативного, сбалансированного или динамического - авторизированной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или уполномоченный негосударственный пенсионный фонд. Если нет возможности пользоваться интернетом, выбор можно будет сделать, подав заявление установленного образца в органы Центрального администратора.

Если участник системы выбор не сделает самостоятельно, его взносы подлежат автоматическому распределению между пенсионными портфелями, управление активами которых осуществляется авторизованными компаниями по управлению активами, с которыми Советом Пенсионного казначейства заключены договоры. Впрочем, участник системы в дальнейшем будет иметь право изменить пенсионный портфель или выбрать авторизованный негосударственный пенсионный фонд по собственному усмотрению.

В случае смерти участника системы право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам. До это времени они будут считаться его собственностью и будут храниться в банках, допущенных к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Как сообщал "Апостроф", с 1 января 2020 года украинские военные пенсионеры и бывшие сотрудники милиции будут получать повышенный размер пенсионных выплат.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Молот "Тора": почему самолет МАУ могла уничтожить ракета

Зима окончательно сломалась: синоптики удивили прогнозом до конца недели

От Скнилова до Ирана: самые масштабные катастрофы украинских самолетов

Будут брать всех подряд: кто останется в Украине после приглашения Меркель

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: