Если введут накопительные пенсии: украинцам объяснили, какие взносы придется платить

В президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде предлагают сделать обязательными накопительные пенсионные взносы для всех украинцев. Они составят, как минимум, 1% от размера заработной платы.

Обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения предусматривает зарегистрированный в конце декабря в Верховной Раде законопроект № 2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Согласно законопроекту, работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере, как минимум, 1% от заработной платы.

По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. В этом случае работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы его заработной платы.

Участнику накопительной системы в электронном кабинете на сайте Центрального администратора будет предложен выбор пенсионного портфеля - консервативного, сбалансированного или динамического - авторизированной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или уполномоченный негосударственный пенсионный фонд. Если нет возможности пользоваться интернетом, выбор можно будет сделать, подав заявление установленного образца в органы Центрального администратора.

Если участник системы выбор не сделает самостоятельно, его взносы подлежат автоматическому распределению между пенсионными портфелями, управление активами которых осуществляется авторизованными компаниями по управлению активами, с которыми Советом Пенсионного казначейства заключены договоры. Впрочем, участник системы в дальнейшем будет иметь право изменить пенсионный портфель или выбрать авторизованный негосударственный пенсионный фонд по собственному усмотрению.

В случае смерти участника системы право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам. До это времени они будут считаться его собственностью и будут храниться в банках, допущенных к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Как сообщал "Апостроф", с 1 января 2020 года украинские военные пенсионеры и бывшие сотрудники милиции будут получать повышенный размер пенсионных выплат.