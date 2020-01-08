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Что будет с пенсиями украинцев в 2020 году: главные изменения и расчеты

среда, 08 января 2020, 08:32
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Фото: Факты

Украинских пенсионеров ждет повышение минимальной пенсии.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Пенсионные выплаты станут больше в связи с повышением прожиточного минимума. Так, с января пенсия составит 1 638 грн, а в июле и декабре ее повысят до 1 712 и 1 769 грн соответственно.

В марте пенсионеров ждет индексация по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год", но конкретные цифры будут опубликованы в конце января.

Также в 2020 году вырастет и минимальный стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту – с 26 до 27 лет. К тому же также в текущем году истекает "переходный период" для женщин, когда они могли выйти на пенсию раньше 60 лет.

Последние, кто может еще воспользоваться "льготным периодом", – женщины, которые родились в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев. А вот те женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только по достижении 60-летнего возраста, то есть уже в 2021 году.

Как сообщал "Апостроф", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа") высказалась касательно повышения пенсионного возраста.

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