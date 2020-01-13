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Украинским ФЛПам подготовили неприятный "сюрприз": что теперь под запретом

понедельник, 13 января 2020, 14:02
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Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила использования текущих счетов для собственных нужд.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, публикуя постановление от 27 декабря 2019 №162.

Отныне предприниматели должны перечислять средства на отдельный счет для того, чтобы использовать их для личных целей. Отмечают, что ФЛП-прежнему могут использовать средства с "предпринимательского" счета для осуществления профессиональной деятельности. После уплаты всех налогов и сборов они также имеют право перевести средства со счета, открытого для предпринимательской или профессиональной деятельности, на счет, открытый физическим лицом для собственных нужд.

Средства на личный счет физического лица перечисляться после подтверждения об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

"Национальный банк не вносил изменения по существу, а лишь уточнил норму о порядке использования текущих счетов ЧП", - говорится в сообщении.

Ограничений на выплату чистого дохода ФЛП через банкомат с помощью корпоративной карточки нет. За нарушение правил расчетов ФЛП предусмотрены штрафные санкции.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой наложить мораторий на проверки всех категорий, кроме "рисковых", сроком на два года.

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