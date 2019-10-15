Скандал с проверками ФОПов: Зеленский сделал громкое заявление про мораторий

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой наложить мораторий на проверки (ФЛП) всех категорий, кроме "рисковых" сроком на два года.

Об этом говорится на сайте президента.

В администрации уточнили, что предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов за бешеные деньги, хотя на самом деле такой обязанности нет, - достаточно будет загрузить себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба.

У Зеленского заверили, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать. Именно по этой причине он поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", к которым, например, относится ювелирный бизнес.

Также отмечается, что в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов будет смягчена.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине предложили ввести новый налог для IT-отрасли.

Также в налоговой рассказали, кого коснется обязанность установки кассовых аппаратов.