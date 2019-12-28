Путин в слезах: появилась забавная фотожаба на выплату Украине крупного долга

В сети интересной фотожабой встретили выплату Украине три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража в рамках многолетней тяжбы "Нафтогаза" и "Газпрома".

Ее опубликовал Александр Бабак в Facebook.

На карикатуре можно увидеть президента России Владимира Путина, который заливается слезами по поводу того, то пришлось "отстегнуть" кругленькую сумму, несмотря на все старания юристов "Газпрома" уйти от выплаты долга.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить украинскому "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить украинской компании 2,56 млрд долларов. В пятницу, 27 декабря, на украинские счета упала последняя часть указанной суммы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась забавная карикатура на президента России Владимира Путина и его последнее заявление, направленное против Запада.