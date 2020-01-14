Пенсионерам в Украине готовят ряд "сюрпризов": что будет с выплатами

Стало известно о нововведениях в выплатах для пенсионеров, а также о сюрпризах для людей, которые в будущем выйдут на пенсию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Страну".

Пенсии от Зе

В декабре прошлого года в эфире передачи "Право на владу" на канале "1+1" президент анонсировал некие пенсионные доплаты для тех, кому за 80.

По его словам, такую программу разрабатывают в ОП. Пенсионеры, перешагнувшие 80-летний рубеж, получат от 400 до 1,1 тысячи гривен к своим пенсиям, но как именно будут начислять эти прибавки от Зе – пока неясно. Президент лишь отметил: "Мы на них выделим 13 миллиардов в 2020 году".

В последующем, по словам президента, возрастной ценз для доплат будет расширяться – станут доплачивать тем, кому за 75 лет, потом тем, кому за 70 и т. д.

Индексации для всех

На прибавки, правда, менее щедрые, чем для пожилых пенсионеров, могут рассчитывать и другие украинцы на заслуженном отдыхе.

Во-первых, вырастет минимальная пенсия, которая привязана к размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. С начала года и по июль минимальная пенсия будет составлять 1638 гривен, затем повысится до 1712 гривен, а с 1 декабря 2020 года – до 1769 гривен.

Во-вторых, в марте пенсионеры могут рассчитывать также на ежегодную индексацию пенсий. Она проводится по формуле: 50% инфляции и роста средней зарплаты за предыдущий год.

Точные данные по динамике инфляции и заработных плат Госстат обнародует в конце этого месяца.

Старые долги для силовиков

В последних числах декабря Кабмин принял постановление №1088 "Некоторые вопросы выплаты пенсий отдельным категориям граждан".

Оно начало действовать уже с 1 января этого года и предусматривает нововведения для бывших военных и экс-силовиков.

В новом постановлении указано, что с начала 2020 года пенсии военным будут платить с учетом 100% пересчитанной в 2018 году суммы. В формуле пересчета должны быть учтены оклад, надбавки за звание и выслугу лет.

Экс-милиционерам также будут платить 100% разницы между пенсиями, которые были до 2016 года, и пересчитанными, вплоть до полного погашения задолженности.

Больше стажа и повышение пенсионного возраста

Во-первых, в этом году увеличится страховой стаж для выхода на пенсию – с прошлогодних 26 до 27 лет. Напомним: он будет расти до 2028 года и к тому времени должен достигнуть 35 лет.

Граждане, которые достигли пенсионного возраста (60 лет), но не успели заработать нужный стаж, могут либо продолжать работать (пока не будет стажа), либо докупить стаж (заплатив 22% ЕСВ с минимальной зарплаты за каждый недостающий месяц, то есть, порядка 10-11 тысяч гривен за каждый год), либо получать минимальную пенсию или социальное пособие.

Если у человека от 17 до 27 лет страхового стажа, то он сможет выйти на пенсию только в 63 года, а от 15 до 17 лет – не раньше 65 лет.

Как сообщал "Апостроф", в президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде предлагают сделать обязательными накопительные пенсионные взносы для всех украинцев. Они составят, как минимум, 1% от размера заработной платы.