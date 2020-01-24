Можно получить еще столько же: в Украине рассказали, куда лучше деть выплаченные Россией миллиарды

Полученные Украиной от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитражного суда 3 миллиарда долларов можно использовать по-разному, а не только оставить в пользование "Нафтогаза".

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

"Наиболее правильным вариантом было бы создать резервный фонд. Украина, вероятно, единственная страна в мире с сырьевым типом экономики, которая не имеет своего резервного фонда. А средства такого фонда можно было бы направить на финансирование структурной перестройки экономики", - сказал эксперт.

Также Алексей Кущ добавил, что можно из созданного фонда профинансировать программу льготного кредитования для бизнеса.

Резервный фонд может быть создан и с другой целью - аккумулировать будущие доходы государства от большой приватизации, продажи земли. Потом эти деньги можно направлять на социальные проекты. Или же можно пойти по такому пути: на каждого украинца открыть персональный счет, на который будут перечисляться средства в виде дивидендов.

Еще один вариант, как использовать полученные от РФ деньги, - досрочно погасить внешние долги.

"Я эти, грубо говоря, 3 миллиарда долларов предложил бы превратить в 6 миллиардов долларов. Как это сделать: 1 доллар инвестиций в инфраструктуру дает примерно 2-3 доллара прироста ВВП - за счет увеличения спроса на строительные материалы, на конструкционные металлы, вспомогательные сектора индустрии, за счет создания рабочих мест. Возрастает спрос на логистику, потому что рабочие материалы нужно перевозить, людей нужно кормить. А дополнительные 3 миллиарда долларов прироста ВВП - это хороший фактор", - сказал в комментарии изданию директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

Больше о том, как полученные от тяжбы с "Газпромом" средства можно направить на обновление украинской экономики, читайте в материале "Апострофа": Выигрыш для всей страны: как российские 3 миллиарда долларов увеличить в два раза.

Как сообщал "Апостроф" ранее, генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что российский "Газпром" перечислил НАК "Нафтогаз Украины" почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.