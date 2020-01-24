Выигрыш для всей страны: как российские 3 миллиарда долларов увеличить в два раза

В конце 2019 года Украина получила от России 2,9 миллиарда долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража по итогам газовой судебной тяжбы между "Нафтогазом" и "Газпромом". Это довольно большая сумма, сопоставимая, например, с общим объемом текущей программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ). "Апостроф" выяснял, на какие цели могут быть потрачены эти деньги.

Украина получила от России около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в рамках судебной тяжбы по газовому спору. Выплата этой суммы была осуществлена в рамках пакетных договоренностей по газу между Киевом и Москвой при посредничестве Еврокомиссии. РФ согласилась выплатить указанную сумму при условии, что стороны обнулят остальные взаимные претензии в международных судебных инстанциях. В частности, в свете этой договоренности НАК "Нафтогаз Украины" отзовет из Стокгольмского арбитража иск к "Газпрому" на 12,2 миллиарда долларов. Главным итогом достигнутого компромисса стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа в Европу через украинскую территорию.

В конце декабря 2019 года украинская сторона, включая президента Владимира Зеленского, который патронировал газовые переговоры, подтвердила, что деньги поступили в Украину. И теперь возникает немаловажный вопрос – как эти без малого 3 миллиарда долларов будут использованы? Ведь сумма немаленькая. Для сравнения: объем всей программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ), которая была начата в декабре 2018 года (и формально продолжается по сегодняшний день), составляет 3,9 миллиарда долларов. А эти деньги надо, между прочим, потом отдавать, да еще и с процентами.

Достояние республики

Вопрос о том, на что потратить такую большую сумму, совсем непраздный. В связи с этим можно вспомнить ситуацию с приватизацией в 2005 году металлургического гиганта "Криворожсталь". Тогда предприятие продали за немыслимые сегодня 4,8 миллиарда долларов. Чистая прибыль государства составила 4 миллиарда долларов (800 миллионов долларов вернули прежним приватизаторам "Криворожстали" - компаниям Рината Ахметова и Виктора Пинчука). И на что потратили эти 4 миллиарда? Этот вопрос оказался настолько интересным, что для поиска ответа на него в Верховной Раде в 2006 году была даже создана временная следственная комиссия. Позже выяснилось, что львиная доля средств от приватизации меткомбината пошла на латание дыр в бюджете. То есть деньги элементарно проели.

Не случится ли нечто похожее и в случае со "стокгольмскими" средствами? Как правильно ими распорядиться?

Нужно сразу оговориться, что указанная сумма была перечислена одним хозяйствующим субъектом – российским "Газпромом", другому хозяйствующему субъекту – НАК "Нафтогаз Украины", поскольку в Стокгольме формально судились не страны, а именно эти две компании. Но единственным акционером "Нафтогаза" является украинское государство в лице Кабинета министров, поэтому правильно было бы о судьбе этих денег поинтересоваться у акционера.

Глава НАК Андрей Коболев уже заявил, что компания не будет тратить их без обсуждения с Кабмином. Он также уточнил, что у "Нафтогаза" нет планов направить их на погашение долгов холдинга. По словам Коболева, данные средства нецелесообразно тратить на проедание. Вместо этого их следовало бы направить на проекты с дополнительной экономической ценностью, например, энергоэффективность, инфраструктура, добыча.

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Глава НАК Андрей КоболевФото: naftogaz.com

Мобилизационный резерв

Эксперт института GROWFORD Алексей Кущ в разговоре с "Апострофом" отметил, что полученные Украиной 3 миллиарда долларов можно использовать по-разному. И самым неправильным было бы оставить их "Нафтогазу", потому что, фактически, этот выигрыш в Стокгольмском арбитраже является выигрышем всей страны.

По его словам, наиболее правильным вариантом было бы создать резервный фонд: "Украина, вероятно, единственная страна в мире с сырьевым типом экономики, которая не имеет своего резервного фонда. И эти деньги могли бы быть хорошей отправной точкой формирования такого резервного фонда. А средства такого фонда можно было бы направить на финансирование структурной перестройки экономики". Кроме того, из этого фонда можно было бы профинансировать программу льготного кредитования для бизнеса (кстати, добавим от себя, в ближайшее время должна стартовать анонсированная президентом Владимиром Зеленским программа кредитования малого и среднего бизнеса под льготные 5-9%).

Резервный фонд может быть создан и с другой целью, считает Кущ: "В нем можно было бы аккумулировать будущие доходы государства от большой приватизации, продажи земли, раз уж власть решила распродавать все и вся. Потом эти деньги можно направлять на социальные проекты. Или же можно пойти по такому пути: на каждого украинца открыть персональный счет, на который будут перечисляться средства в виде дивидендов. И в этом случае эти 2,9 миллиарда – хорошая отправная точка".

Еще один вариант, как использовать полученные от РФ деньги, - досрочно погасить внешние долги. "Сейчас мы находимся в состоянии промышленной рецессии, экономика практически останавливается (на одной из слитых в сеть аудиозаписей, премьер Алексей Гончарук говорит, что рост ВВП по итогам 2019 года может замедлиться до 2%, - "Апостроф") и сейчас можно осуществить досрочное погашение долгов, которые зафиксированы в календарном плане на первое полугодие 2020 года", - отметил специалист.

Тратим доллар, получаем два

Есть и другие способы с толком потратить столь крупную сумму. "Я эти, грубо говоря, 3 миллиарда долларов предложил бы превратить в 6 миллиардов долларов, - сказал в комментарии изданию директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. - Как это сделать: 1 доллар инвестиций в инфраструктуру дает примерно 2-3 доллара прироста ВВП - за счет увеличения спроса на строительные материалы, на конструкционные металлы, вспомогательные сектора индустрии, за счет создания рабочих мест. Возрастает спрос на логистику, потому что рабочие материалы нужно перевозить, людей нужно кормить. А дополнительные 3 миллиарда долларов прироста ВВП - это хороший фактор".

Анатолий Амелин: "1 доллар инвестиций в инфраструктуру дает примерно 2-3 доллара прироста ВВП". На фото - реконструкция Шулявского моста в КиевеФото: Апостроф / Александр Гончаров

На самом деле, считает эксперт, существует достаточно много потенциальных проектов, на которые можно было бы направить эти средства. "Что нам мешает направить эти деньги на строительство скоростной железной дороги в Европу? Это один из вариантов. Что мешает их направить на углубление портов, чтобы в Украине снизилась стоимость перевалки? Что мешает направить эти деньги на развитие региональных аэропортов?" – подчеркивает Амелин. Эти средства также можно направить на модернизацию авиазаводов, поскольку сейчас они не способны выполнять крупные заказы. Кроме того, есть возможность развивать сотрудничество с американскими и европейскими партнерами по проектам космической обороны НАТО.

Однако наиболее символичным было бы направление данных средств на проекты энергетической эффективности и энергонезависимости Украины. "В данном случае было бы довольно прикольно, когда деньги, полученные от "Газпрома", вкладываются в разведку и добычу нефти и газа в Украине, тем самым приближая ее энергетическую независимость, чтобы мы не импортировали газ и нефтепродукты", - сказал Амелин.

Кстати, уже который год в Украине не удается увеличить добычу газа, несмотря на амбициозный план властей выйти на самообеспечение топливом уже с 2020 года (срок реализации плана был сдвинут на несколько лет вперед, но, судя по текущему уровню добычи, он не будет выполнен в ближайшие годы).

Анатолий Амелин также напомнил, что в Украине есть два недостроенных атомных энергоблока на Хмельницкой АЭС: "Как раз 3 миллиардов было бы достаточно, чтобы один из них достроить, и Украина могла бы не только себя обеспечивать электрической энергией, но и поставлять ее в Европу".

План Козака

Но реализовать все упомянутые выше проекты было бы возможно, если бы у правительства была стратегия, а ее, увы, нет (судя по слитым аудиозаписям, в Кабмине нет даже понимания экономических процессов в стране). "К сожалению, у нынешнего состава Кабинета министров стратегическое мышление отсутствует, соответственно, скорее всего, эти деньги пойдут на проедание, на погашение долгов и так далее", - резюмировал Анатолий Амелин.

Алексей Кущ также считает, что власть вряд ли с умом распорядится этими средствами: "В условиях тотального бюджетного дефицита эти деньги, скорее всего, будут постепенно направляться в общий котел бюджета".

Однако, возможно, полученные от России деньги могут понадобиться Украине для других целей. Например, для того, чтобы... вернуть их России. Речь - о 3 миллиардах долларов, которые в конце 2013 года "одолжил" у РФ тогдашний президент Виктор Янукович. Новая украинская власть отказалась возвращать этот кредит, мотивировав свое решение тем, что заем брался Януковичем под давлением со стороны российского руководства. Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона, который в марте 2017 года обязал нашу страну погасить задолженность по кредиту. Украина обжаловала это решение, и в сентябре того же года Апелляционный суд Англии удовлетворил нашу апелляцию. Сейчас дело находится в Верховном суде Великобритании, который в декабре 2019 года должен был вынести вердикт по нему, но отложил его на более позднее время – ожидается, что решение будет оглашено в 2020 году. Велика вероятность, что оно будет не в пользу нашей страны. А на сегодня РФ требует от нас вернуть уже не 3, а 4,5 миллиарда долларов (с учетом набежавших процентов).

Верховный суд ВеликобританииФото: supremecourt.uk

Как заявлял в декабре 2019 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак, комментируя газовые договоренности с Украиной, "долг Януковича" решили не включать в этот пакет соглашений. Он подчеркнул, что Россия решила законопослушно выполнить решение Стокгольмского арбитража по газу и высказал надежду, что Украина поступит аналогичным образом, если британский суд постановит выплатить долг по кредиту РФ.

"Эта "щедрость" России в выполнении решения международного суда может быть объяснена тем, что она, возможно, получила определенный сигнал, что решение в Лондоне будет, скорее всего, в ее пользу, - говорит Алексей Кущ. - Возможно, не вся сумма будет удовлетворена. То есть получаются примерно сопоставимые цифры. Соответственно, если Россия выполнила решение международного арбитража, Украина не сможет не выполнить решение лондонского суда. В данном случае Россия сыграла вдолгую. И в украинском правительстве, если там видят хоть немного дальше, чем на один месяц вперед, будут понимать риск того, что, возможно, придется выплачивать России эти деньги, и они, соответственно, будут учитываться в общем балансе государственных ресурсов".

В погоне за бонусом

Эксперт высказал мнение, что Украине, вероятно, не стоило бороться за стокгольмскую компенсацию: "Для России было болезненным само выполнение этого решения, и его можно было бы обменять на очень выгодные для Украины условия транзита – срок договора не пять, а десять лет, большие объемы транзита. И за десять лет это привело бы к дополнительным доходам государства на уровне около 15 миллиардов долларов. То есть выигрыш в 3 миллиарда мы бы обменяли на 15 миллиардов".

Но здесь, считает Кущ, сработал "бонусный синдром" руководителей "Нафтогаза", поскольку в случае отсутствия этого платежа, встал бы вопрос о законности начисления им премии - как известно, топ-менеджмент холдинга получит бонус в размере 1% от полученных 2,9 миллиарда долларов, то есть 29 миллионов долларов или порядка 700 миллионов гривен.

Будет ли эта премия взята именно из этих 2,9 миллиарда долларов, напрямую не говорится, но это было бы логично. Так что, по факту, конечная сумма окажется меньше. Более того, "Нафтогаз" должен еще заплатить с этих 2,9 миллиарда долларов налоги в госбюджет, о чем недавно заявил Андрей Коболев. Сколько конкретно будет перечислено в казну, глава НАК не сказал. Рискнем предположить, что "чистыми" останется порядка 2 миллиардов долларов, что тоже очень и очень немало. А вот на что они будут потрачены - этот вопрос пока остается открытым.