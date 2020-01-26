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Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет, а кто - в 65: детальное разъяснение для украинцев

воскресенье, 26 января 2020, 08:30
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Фото: pixabay

В Украине рассказали про страховой стаж для выхода на пенсию.

Нововведения действительны с 2020 года.

Для назначения пенсии по возрасту в этом году нужно будет иметь 27 лет стажа для 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно будет иметь от 17 до 27 лет стажа, а в 65 - от 15 до 17 лет.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет

  • в 2020 году - от 27 лет стажа;
  • в 2021 году - от 28 лет стажа;
  • в 2022 году - от 29 лет стажа;
  • в 2023 году - от 30 лет стажа;
  • в 2024 году - от 31 года стажа;
  • в 2025 году - от 32 лет стажа;
  • в 2026 году - от 33 лет стажа;
  • в 2027 году - от 34 лет стажа;
  • в 2028 году - от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года

  • в 2020 году - от 17 до 27 лет стажа;
  • в 2021 году - от 18 до 28 лет стажа;
  • в 2022 году - от 19 до 29 лет стажа;
  • в 2023 году - от 20 до 30 лет стажа;
  • в 2024 году - от 21 до 31 года стажа;
  • в 2025 году - от 22 до 32 лет стажа;
  • в 2026 году - от 23 до 33 лет стажа;
  • в 2027 году - от 24 до 34 лет стажа;
  • в 2028 году - от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет

  • в 2020 году - до 17 лет стажа;
  • в 2021 году - до 18 лет стажа;
  • в 2022 году - до 19 лет стажа;
  • в 2023 году - до 20 лет стажа;
  • в 2024 году - до 21 года стажа;
  • в 2025 году - до 22 лет стажа;
  • в 2026 году - до 23 лет стажа;
  • в 2027 году - до 24 лет стажа;
  • в 2028 году - до 25 лет стажа.

Известно, что украинцы, которым не хватает трудового стажа, смогут его купить. Так, граждане могут заключать договор о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования с органами Государственной налоговой службы. На основе этого документа определяется период, за который человек желает уплатить страховые взносы, и период, в течение которого они будут уплачены.

Плата за покупку одного месяца такого страхового стажа - 22 процента (ставка единого социального взноса) от минимальной заработной платы, которая составляет сейчас 4 173 гривны. То есть за месяц - 918,06 гривны. Однако это зависит от периода, когда сумма может удвоится и составить 1836,12 гривны в месяц.

Как сообщал "Апостроф", Конституционный суд признал неконституционным повышение пенсионного возраста для определенной категорий лиц.

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