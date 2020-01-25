RU  UA  EN

суббота, 25 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Апостроф TV

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 января

12:59
David Axelrod представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020 - ее он написал, когда узнал о беременности жены
12:22
В Китае заявили о прорыве в лечении смертельного коронавируса
11:31
Ирину Билык в новом клипе сравнили с Мадонной: видео
10:43
Смертельный коронавирус "пришел" в новые страны: онлайн-карта
10:18
Рановато показывать: дочери Оли Поляковой досталось за слишком откровенное фото
09:31
Счет пошел на тысячи: появились новые страшные кадры и данные о жертвах коронавируса
08:51
"Серый кардинал" Путина сделал громкое заявление о своем уходе
07:00
Легкие сырники-пампушки с джемом на завтрак: простой рецепт и советы приготовления
04:32
Как китайцы шутят про коронавирус: лучшие мемы и фотожабы

24 января

23:58
В Турции произошло мощное землетрясение: первые фото, видео и данные о жертвах
23:28
Новая глава в истории: в Британии подписали договор о Brexit
22:55
Смертельный коронавирус впервые зафиксировали в Европе: названы "пострадавшие" регионы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине частично отменили повышение пенсионного возраста: кого это касается

суббота, 25 января 2020, 12:27
переглянути новину українською

Конституционный суд признал неконституционным повышение пенсионного возраста для определенной категорий лиц.

Как сообщает пресс-служба суда, речь идет о законопроекте, который предусматривал повышение возраста выхода на пенсию для льготных категорий работников.

"Проверяя указанные положения на соответствие Конституции Украины, Конституционный Суд Украины исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу за возможность получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных законом Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года №1788–XII. После внесения изменений законом №213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный Суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения относительно права назначения пенсии", – говорится в материалах суда.

В решении суда говорится, что оно является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Стоит отметить, что согласно решению суда пенсионный возраст не будут повышать следующим категориям:

  1. работникам с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (подземные работы, трактористы-машинисты, доярки, работницы на выращивании табака, текстильного производства, те, кто занят на станках и машинах); многодетным матерям (пять и больше детей), занятым в сельском хозяйстве;
  2. водителям городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей, которые работают на вредном производстве.

Напомним, что правительство Украины 24 января утвердило бюджет пенсионного фонда на 2020 год.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: