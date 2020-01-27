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Если трудовая книжка утеряна: украинцам объяснили, как выйти на пенсию

понедельник, 27 января 2020, 05:05
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Фото: УНН

В Украине после 2004 года пенсии начисляются согласно со страховым стажем, однако существует также понятие "трудового (общего) стажа", который можно подтвердить записями в трудовой книжке.

Страховой стаж – ежемесячный обязательный взнос в Пенсионный фонд, высчитываемый из заработной платы. Однако это лишь один из видов стажа.

Подтвердить наличие общего стажа можно по записям в трудовой книжке до 1 июля 2000 года. В период с 1 июля 2000 года по 1 января 2004 года расчет пенсионного стажа производится сугубо по данным персонального учета в Пенсионном фонде.

После введения понятия "страховой стаж" в 2004 году стало не важно, сколько человек фактически работал или учился - значение имеет в течение какого периода и сколько уплачивал работодатель за него в Пенсионный фонд.

Трудовой стаж, полученный до января 2004, автоматически приравнивается к страховому стажу и его можно подтвердить, предоставив трудовую книжку (до 1 июля 2000). Если же документ утерян, можно обратится на предприятие за справкой.

В ПФУ говорят, что стаж можно подтвердить справкой из предприятий, учреждений и организаций, где человек работал. Хранение документов входит в обязанности предприятия.

Если же предприятие ликвидировано, все документы передаются в госархив, где хранятся в течение 75 лет. Для того, чтобы подтвердить стаж, полученный до 1 июля 2000 года, нужно обратиться в государственный архив.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине дали пояснения, сколько нужно страхового стажа для выхода на пенсию.

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