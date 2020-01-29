Где в Украине самые высокие зарплаты, а где низкие: названы суммы и области

По состоянию на декабрь 2019 года самые высокие зарплаты в Украине были в Киеве, самые низкие - в Черниговской области.

Об этом сообщается в отчете Госстата.

В целом средняя заработная плата в Украине в декабре возросла на 16% по сравнению с декабрем 2018 года и составила 12 264 гривны, что в 2,9 раза превышает размер минимальной зарплаты (4 173 грн).

Больше всего средняя зарплата выросла в Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях. В Киеве она составляет 18 869 гривен. Минимальный же показатель - в Черниговской области - 8 851 гривна.

Средняя заработная плата в подконтрольной части Донецкой и Луганской области составляет 13 177 гривен и 10 195 гривен соответственно.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились данные о размере зарплат министров и премьера в Украине.