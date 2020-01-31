НБУ обновил курс гривны: что будет с валютой в феврале

Эксперты прогнозируют, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня".

По словам экспертов, в последний месяц зимы колебания валютного курса только усилятся.

"В феврале будет происходить девальвация гривни. Курс превысит 25 гривен за доллар. При этом будут расти колебания валютного курса. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк", - сказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний добавил, что украинская гривна корректируется с начала года. К тому же, на курс влияет и распространение коронавируса.

"Стоит ожидать, что рынки в ближайшие недели (как минимум) еще будут оставаться во власти страхов перед экономическими последствиями распространения вируса. Это означает, что гривня вслед за другими рисковыми активами останется в состоянии "фиксации прибыли". Дальнейший рост доллара способен отправить пару USD/UAH в область 25.50-25.80, где курс стабилизировался с марта по июль 2018. В то же время страхи могут так же быстро улетучиться, как и появились. Не исключено, что гривня еще может крепко уцепиться за отметку 25.0", - отметил Позний.

Вадим Бардась, аналитик Европейского инвестиционного центра, также пояснил, что в феврале на курсообразование будет влиять много факторов, в частности замедление объемов экспорта недрагоценных металлов и увеличение их закупок из-за рубежа, сокращение экспортных поставок агропродукции из-за снижения темпов роста в сельском хозяйстве. Но, в то же время, к Украине начали присматриваться инвесторы для долгосрочных вложений, что поможет сохранить гривне стабильную позицию.

"Учитывая мягкую монетарную политику мировых центральных банков и склонность инвесторов к рисковым активам, поток долгового капитала продолжится и курс доллара в Украине в феврале текущего года будет колебаться в диапазоне 24-25 гривен с постепенным ростом до верхнего значения коридора", - отметил Бардась.

По данным Нацбанка, в пятницу, 31 января, курс установлен на уровне 24,91 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 января установлен на таком уровне: 24,9196 гривен за 1 доллар (+0,0705 грн). При этом курс доллара на 30 января составляет 24,8491 гривен за 1 доллар.

Как сообщал "Апостроф", Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) обнародовал данные своего исследования, в котором оценивалось финансовое здоровье украинских банков по итогам 2019 года.