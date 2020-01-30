Финансовая помощь ЕС: почему удавка на шее Украины затягивается все туже

Украина в скором времени получит макрофинансовую помощь от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро. Новость об этом появилась на телеграм-канале президента Владимира Зеленского с уточнением, что сумма не является кредитом. Сам факт предоставления этих средств со стороны ЕС является, скорее, положительным моментом, однако удивляет то, что украинские власти "забывают" уточнить, что речь идет не о безвозмездной помощи, а о кредитных средствах, которые в будущем придется отдавать. Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян рассказал "Апострофу" о плюсах и минусах этой программы.

Макрофинансовая помощь ЕС выделяется Украине для поддержки проводимых в стране реформ, а также синхронизации отечественного законодательства с европейским в рамках соглашения об ассоциации нашей страны с Европейским Союзом.

Говоря простым языком, эти деньги направляются на такие цели, как стабилизация ситуации в экономике, внедрение реформ, в частности, в налоговой сфере, приватизации, на таможне, на борьбу с коррупцией.

На сегодняшний день были подписаны уже четыре рамочные программы, по которым Украина получила от Евросоюза около 4,5 миллиарда евро.

Важно отметить, что макрофинансовая помощь ЕС выделяется в привязке к программам финансирования Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Поскольку МВФ также требует от нас проведения реформ, это является сигналом для Европейского Союза, что деньги их налогоплательщиков не тратятся впустую.

Тем не менее, у программы макрофинансовой помощи ЕС есть и ряд недостатков. В первую очередь, это то, что очень сложно отследить, на что конкретно направляются эти деньги, поскольку государство само решает, как эти средства использовать.

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Также нужно понимать, что речь идет о колоссальных суммах: когда мы получим этот транш, мы перешагнем отметку в 5 миллиардов евро. И, учитывая, что в Украине крайне плохо осваиваются деньги – например, получаемые кредиты от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) осваиваются на уровне 49%, а от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – вообще до 30% выделенных средств. А всего эти банки предоставили Украине совокупно 8 миллиардов евро. Получается так, что нам дают эти деньги, а наша экономика не готова их использовать.

И, наконец, самое важное: несмотря на то, что эти деньги называются словом "помощь", на самом деле речь, идет о кредитных средствах, которые нужно будет отдавать, причем с процентами, хоть и щадящими. Условия кредита также льготные – основные выплаты по нему должны начаться с 2030 года, а проценты составляют от 1% до 2% (предыдущие транши предоставлялись в среднем под 1,18%). Но от 5 миллиардов евро даже 1% – это немалая сумма, не говоря уже о размере собственно кредита.

При этом, если реформы будут проводиться в ущерб государству, это негативно отразится на нашем экономическом росте, и в результате такая макрофинансовая помощь окажется удавкой на нашей шее.

Конечно же, как уже было сказано, нужно четко говорить, что эти деньги ЕС являются не помощью в привычном понимании, а кредитом. Но, тем не менее, с точки зрения имиджа, если мы возьмем эти деньги и освоим их, - это уже будет неплохо.