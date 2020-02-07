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Озвучен печальный прогноз по выплате долгов Украины из-за коронавируса

пятница, 07 февраля 2020, 16:58
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Если распространение коронавируса затянется, то это может существенно повлиять на экономику Украины.

Об этом сообщают в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

Есть риск, что вспышка китайского коронавируса будет иметь долгосрочные последствия для мировой, а в последствии и украинской экономики. Это приведет к сокращению экспорта и снижению привлекательности долговых ценных бумаг.

"Существенное снижение мирового спроса, прежде всего со стороны Китая, приведет к снижению мировых цен, прежде всего на сталь и железную руду. Учитывая масштабы китайской экономики и вовлеченность в мировую торговлю и глобальные цепи создания добавленной стоимости, к эффектам от ослабления спроса присоединится также негативное влияние для производственных видов деятельности", - говорится в отчете.

Вследствие эпидемии китайского вируса инвесторы на рынке могут переоценить свои риски. Соответственно, это может негативно влиять на украинскую экономику, особенно в периоды пиковых выплат по госдолгу (первый такой "пик" - конец мая 2020 года).

"Из-за возможной переоценки инвесторами своих рисков привлекательность долговых облигаций Украины может падать - соответственно, государству будет труднее занимать средства для выплаты долгов", - говорится в сообщении.

Однако в НБУ считают, что вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику. Поэтому экономика Украины особо не пострадает.

Подробнее о влиянии эпидемиии коронавируса на экономику Украины, читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.

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